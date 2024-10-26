Tuyển Bác Sĩ thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc vận hành phòng khám trong việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến các bộ phận thuộc khối vận hành, đặc biệt là liên quan đến cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng, dịch vụ y tế. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn vận hành, đào tạo người dùng, đặc biệt là để phát triển dịch vụ mới theo chỉ đạo của Giám đốc vận hành. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Đề án chất lượng của Phòng khám theo chỉ đạo của Giám đốc vận hành. Các công việc khách theo phân công của Giám đốc vận hành.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại cơ sở y tế; Tốt nghiệp bác sỹ ngành Y tế dự phòng, Y tế công cộng và các khối ngành về Y dược là điều kiện bắt buộc. Có mong muốn đóng góp vào phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao bằng kiến thức chuyên môn và phương pháp làm việc khoa học. Có khả năng tự học, tìm kiếm và sàng lọc thông tin; Có các kỹ năng soạn thảo tài liệu, trình bày, tổng hợp thông tin và làm báo cáo. Có tác phong nghiêm túc, thái độ cầu thị, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo các quyền lợi về chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Môi trường y tế 5 sao hiện đại, giàu tính nhân văn và được tôn trọng. Cơ hội làm việc với các chuyên gia cao cấp trong ngành y tế, được đào tạo và phát triển nâng tầm bản thân. Hỗ trợ bữa trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

