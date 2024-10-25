Tuyển Bác Sĩ thu nhập 40 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Bác Sĩ thu nhập 40 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Mức lương
40 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 03 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

Thực hiện công việc chuyên môn chuyên ngành răng hàm mặt: Khám và chẩn đoán các tình trạng bệnh lý răng miệng của khách hàng Đưa ra được kế hoạch điều trị tổng thể dựa trên tình trạng răng miệng của khách hàng. Hiểu biết và tư vấn với khách hàng về các nguy cơ trong phẫu thuật và các cam kết trong thực hiện phẫu thuật thủ thuật. Nắm được đầy đủ các quy trình kỹ thuật an toàn trong phẫu thuật. Tuân thủ quy trình phẫu thuật và các tiêu chuẩn vệ sinh, đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ nhiễm trùng; Thực hiện tốt các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến trong nha khoa: nhổ răng không sang chấn, cấy ghép implant đơn giản và nâng cao (nâng xoang, ghép xương...) Hoàn thiện và kiểm soát các thủ tục hành chính, hồ sơ bệnh án liên quan đến khám chữa bệnh trong phạm vi trách nhiệm của bác sĩ; Báo cáo về các phẫu thuật và điều trị nha khoa đã thực hiện;
Thực hiện công việc chuyên môn chuyên ngành răng hàm mặt:
Khám và chẩn đoán các tình trạng bệnh lý răng miệng của khách hàng
Đưa ra được kế hoạch điều trị tổng thể dựa trên tình trạng răng miệng của khách hàng.
Hiểu biết và tư vấn với khách hàng về các nguy cơ trong phẫu thuật và các cam kết trong thực hiện
phẫu thuật thủ thuật.
Nắm được đầy đủ các quy trình kỹ thuật an toàn trong phẫu thuật.
Tuân thủ quy trình phẫu thuật và các tiêu chuẩn vệ sinh, đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ nhiễm trùng;
Thực hiện tốt các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến trong nha khoa: nhổ răng không sang chấn, cấy ghép implant đơn giản và nâng cao (nâng xoang, ghép xương...)
Hoàn thiện và kiểm soát các thủ tục hành chính, hồ sơ bệnh án liên quan đến khám chữa bệnh trong phạm vi trách nhiệm của bác sĩ;
Báo cáo về các phẫu thuật và điều trị nha khoa đã thực hiện;

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 2 - 3 năm; Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng; Có kinh nghiệm Phẫu thuật nhổ răng, cấy ghép Implant Có chứng chỉ đào tạo Implant, phẫu thuật
Ưu tiên có kinh nghiệm 2 - 3 năm;
2 - 3 năm
Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề 18 tháng;
Có kinh nghiệm Phẫu thuật nhổ răng, cấy ghép Implant
Có chứng chỉ đào tạo Implant, phẫu thuật

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng trở lên; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu; Chế độ xét nâng lương hàng năm; Phụ cấp ăn trưa (40.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc); Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đãi ngộ cho thân nhân; Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty.
Thu nhập hấp dẫn từ 30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng trở lên;
30.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu; Chế độ xét nâng lương hàng năm;
Phụ cấp ăn trưa (40.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc);
Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đãi ngộ cho thân nhân;
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; Tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty); Thưởng % doanh thu hoa hồng; Chế độ xét nâng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

