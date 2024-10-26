Tuyển Bác Sĩ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 25B Nguyễn Duy Hiệu - Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về răng hàm mặt cho bệnh nhân. Tiến hành các thủ thuật nha khoa như: nhổ răng, trám răng, lấy cao răng, tẩy trắng răng, niềng răng, cấy ghép implant, ... Tư vấn cho bệnh nhân về các phương pháp điều trị, chăm sóc răng miệng, chế độ ăn uống phù hợp. Lập kế hoạch điều trị, theo dõi và đánh giá kết quả điều trị cho bệnh nhân. Tham gia các hoạt động chuyên môn, hội thảo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nha khoa. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Có CCHN Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các bệnh lý răng hàm mặt, các kỹ thuật điều trị nha khoa. Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải thích, thuyết phục bệnh nhân. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, yêu nghề. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám nha khoa.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM

