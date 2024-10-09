Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh trong chuyên môn phụ trách. Trực tiếp thực hiện các y lệnh cho bệnh nhân. Thực hiện kỹ thuật vật lí trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Vận hành các thiết bị tập vật lí trị liệu. Đảm bảo thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức năng theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt Nắm rõ các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng thành thạo các trang thiết bị Vật lý trị liệu & phục hồi chức năng Giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn khám chữa, điều trị bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ PHCN. Chứng chỉ/giấy phép hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề PHCN Kinh nghiệm làm việc: Từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt & tư duy tốt. Quan tâm, yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.

Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển chuyên môn:

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, các chương trình trao đổi với các chuyên gia đầu ngành nhằm cập nhật kiến thức mới, nâng cao tay nghề. Các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân đa dạng, liên tục: đào tạo lâm sàng, đào tạo chuẩn hóa nâng cao năng lực chuyên môn. Có cơ hội phát triển sự nghiệp theo năng lực cá nhân và nhu cầu của hệ thống.

Chế độ đãi ngộ:

Thu nhập theo năng lực, bao gồm: Lương cơ bản (tùy thỏa thuận) + Thưởng doanh số/thưởng hiệu suất Thưởng tháng 13, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty... Phúc lợi cho CBNV và gia đình trong các dịp lễ, tết, hiếu, hỉ, sinh nhật... Teabreak hàng ngày, hoạt động tập thể nội bộ hàng tuần, tiệc sinh nhật, khen thưởng hàng tháng, tham gia teambuilding hàng năm. Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định. Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, an sinh cho bản thân và gia đình, được hưởng các chế độ, ưu đãi về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình tại hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông

