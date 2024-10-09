Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh trong chuyên môn phụ trách. Trực tiếp thực hiện các y lệnh cho bệnh nhân. Thực hiện kỹ thuật vật lí trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Vận hành các thiết bị tập vật lí trị liệu. Đảm bảo thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức năng theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt Nắm rõ các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng thành thạo các trang thiết bị Vật lý trị liệu & phục hồi chức năng Giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn khám chữa, điều trị bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của BLĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ PHCN. Chứng chỉ/giấy phép hành nghề: Có chứng chỉ hành nghề PHCN Kinh nghiệm làm việc: Từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt & tư duy tốt. Quan tâm, yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.
Tại Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Toà Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Timescity, Số 458 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

