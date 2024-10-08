Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block Hawaii 1, tòa nhà New City Thủ Thiêm, 17 Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức, TPHCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Khám, tư vấn và điều trị về răng hàm mặt: nhổ răng, trám răng, điều trị nội nha.. Thực hiện khám, tư vấn và điều trị chuyên sâu về về implant , nhổ răng khôn, phục hình thẩm mỹ..., có sự hỗ trợ của BS Hàn Quốc phụ trách chuyên môn. Theo dõi kết quả điều trị và đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh. Tham gia hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ cộng sự Tham gia các hoạt động chung khác của Công ty.

Khám, tư vấn và điều trị về răng hàm mặt: nhổ răng, trám răng, điều trị nội nha..

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị chuyên sâu về về implant , nhổ răng khôn, phục hình thẩm mỹ..., có sự hỗ trợ của BS Hàn Quốc phụ trách chuyên môn.

Theo dõi kết quả điều trị và đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh.

Tham gia hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ cộng sự

Tham gia các hoạt động chung khác của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Y chuyên ngành RHM, ưu tiên Y Dược HN và Y Dược TP.HCM, tu nghiệp nước ngoài. Trên 5 năm kinh nghiệm về implant ,nhổ răng khôn và phục hình thẩm mỹ. Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Tốt nghiệp đại học Y chuyên ngành RHM, ưu tiên Y Dược HN và Y Dược TP.HCM, tu nghiệp nước ngoài.

Trên 5 năm kinh nghiệm về implant ,nhổ răng khôn và phục hình thẩm mỹ.

Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, gồm lương cứng + CMS + thưởng tháng 13+ thưởng Lễ , Tết Xét tăng lương định kỳ. Hợp đồng lao động, BHXH BHYT đúng quy định của pháp luật Hợp tác trên tinh thần thiện chí, không nợ lương, giữ bằng.

Lương thưởng cạnh tranh, gồm lương cứng + CMS + thưởng tháng 13+ thưởng Lễ , Tết

Xét tăng lương định kỳ.

Hợp đồng lao động, BHXH BHYT đúng quy định của pháp luật

Hợp tác trên tinh thần thiện chí, không nợ lương, giữ bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin