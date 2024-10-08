Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Block Hawaii 1, tòa nhà New City Thủ Thiêm, 17 Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức, TPHCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Khám, tư vấn và điều trị về răng hàm mặt: nhổ răng, trám răng, điều trị nội nha.. Thực hiện khám, tư vấn và điều trị chuyên sâu về về implant , nhổ răng khôn, phục hình thẩm mỹ..., có sự hỗ trợ của BS Hàn Quốc phụ trách chuyên môn. Theo dõi kết quả điều trị và đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh. Tham gia hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ cộng sự Tham gia các hoạt động chung khác của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Y chuyên ngành RHM, ưu tiên Y Dược HN và Y Dược TP.HCM, tu nghiệp nước ngoài. Trên 5 năm kinh nghiệm về implant ,nhổ răng khôn và phục hình thẩm mỹ. Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, gồm lương cứng + CMS + thưởng tháng 13+ thưởng Lễ , Tết Xét tăng lương định kỳ. Hợp đồng lao động, BHXH BHYT đúng quy định của pháp luật Hợp tác trên tinh thần thiện chí, không nợ lương, giữ bằng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hawaii 1, New City Thủ Thiêm, 17 Đ. Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

