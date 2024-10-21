Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ dựa trên tình trạng và nhu cầu của khách hàng
Trực tiếp thực hiện các dịch vụ, trị liệu cho khách hàng theo quy định; cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tận tâm tâm.
Thăm khám, theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của khách hàng.
Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng.
Học hỏi, cải thiện cách điều trị, nghiên cứu các phương pháp và công nghệ thẩm mỹ mới.
Hướng dẫn đào tạo Kỹ thuật viên các liệu trình thực hiện
Quản lý, giám sát thực hiện công việc của Kỹ thuật viên và Điều dưỡng, phụ phẫu...
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn (theo năng lực, kinh nghiệm thực tế)
Công việc khác:
Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao; theo dõi vật tư, vật liệu tiêu hao, xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết và đề xuất đặt hàng, vật tư. Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc. Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty. Thực hiệc các công việc phát sinh theo phân công của Quản lý cơ sở
Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao; theo dõi vật tư, vật liệu tiêu hao, xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết và đề xuất đặt hàng, vật tư.
Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.
Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.
Thực hiệc các công việc phát sinh theo phân công của Quản lý cơ sở

- Ưu tiên Bác sĩ PTTM Có CCHN tối thiểu từ 18-36 tháng trở lên, có khả năng làm việc độc lập.

- Thành thạo các thủ thuật ngoại khoa, thẩm mỹ ngoại khoa, thẩm mỹ tạo hình (mắt, môi...)

- Biết một số phương pháp điều trị da liễu (nếu có).

Được làm việc trong môi trường luôn tạo động lực cho nhân sự phát triển năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng làm việc; thương hiệu uy tín và chất lượng dịch vụ là tiêu chí hàng đầu trong kinh doanh. Cơ hội nâng cao chuyên môn tay nghề khi làm việc với các chuyên gia, đối tác nước ngoài Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực + % hoa hồng điều trị theo chính sách của Công ty Thực hiện đầy đủ các chính sách quy định bởi pháp luật Cơ hội được sử dụng các dịch vụ làm đẹp theo chính sách của Công ty
Được làm việc trong môi trường luôn tạo động lực cho nhân sự phát triển năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng làm việc; thương hiệu uy tín và chất lượng dịch vụ là tiêu chí hàng đầu trong kinh doanh.
Cơ hội nâng cao chuyên môn tay nghề khi làm việc với các chuyên gia, đối tác nước ngoài
Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực + % hoa hồng điều trị theo chính sách của Công ty
Thực hiện đầy đủ các chính sách quy định bởi pháp luật
Cơ hội được sử dụng các dịch vụ làm đẹp theo chính sách của Công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

