Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào các ca phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm: nâng mũi, cắt mí mắt, ... Thực hiện thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Lập kế hoạch phẫu thuật, lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cập nhật kiến thức chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ, kỹ thuật mới, công nghệ mới. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hội thảo về phẫu thuật thẩm mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y khoa, có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đủ 54 tháng Có thể vừa đứng bằng cho phòng khám và trực tiếp làm dịch vụ hoặc không trực tiếp làm dịch vụ. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích công việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, cập nhật kiến thức mới. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin