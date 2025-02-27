Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada, Tản Lĩnh, Ba Vì, Huyện Ba Vì

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ dinh dưỡng và cho gia súc ăn, và quản lý thức ăn trong hệ thống chăn thả;

Tiêm phòng, điều trị phòng ngừa, và kiểm soát dịch bệnh đặc hữu

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của chuyên gia

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi,…

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Làm việc tại: Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada, Tản lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10- 15tr hoặc thoả thuận theo năng lực.

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương hàng năm

Có nhà ở tại nơi làm việc cho cán bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin