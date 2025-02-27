Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Bác sĩ thú y CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

Bác sĩ thú y

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ thú y Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada, Tản Lĩnh, Ba Vì, Huyện Ba Vì

Mô Tả Công Việc Bác sĩ thú y Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ dinh dưỡng và cho gia súc ăn, và quản lý thức ăn trong hệ thống chăn thả;
Tiêm phòng, điều trị phòng ngừa, và kiểm soát dịch bệnh đặc hữu
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của chuyên gia

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi,…
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Làm việc tại: Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada, Tản lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10- 15tr hoặc thoả thuận theo năng lực.
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương hàng năm
Có nhà ở tại nơi làm việc cho cán bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO VACA MAXI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 166 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

