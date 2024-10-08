Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, viết và cải tiến các chương trình phần mềm đáp ứng yêu cầu của các bộ phận theo kế hoạch. Phối hợp với BA, Core team, FrontEnd team và FSS để xây dựng các giải pháp kỹ thuật, truy cập dữ liệu, test chức năng phần mềm và cập nhật các bản vá cho hệ thống. Quản lý và phát triển các dịch vụ phần mềm trung gian tích hợp với hệ thống chứng khoán cốt lõi. Hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề về phần mềm cho người dùng cuối. Tham gia các dự án phần mềm khác theo yêu cầu.

Thiết kế, viết và cải tiến các chương trình phần mềm đáp ứng yêu cầu của các bộ phận theo kế hoạch.

Phối hợp với BA, Core team, FrontEnd team và FSS để xây dựng các giải pháp kỹ thuật, truy cập dữ liệu, test chức năng phần mềm và cập nhật các bản vá cho hệ thống.

Quản lý và phát triển các dịch vụ phần mềm trung gian tích hợp với hệ thống chứng khoán cốt lõi.

Hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề về phần mềm cho người dùng cuối.

Tham gia các dự án phần mềm khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin. Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển back-end với ngôn ngữ Java. Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp có thể mở rộng dựa trên Microservices. Quen với Docker/Kubernetes và Cơ sở hạ tầng đám mây; hoặc các công cụ CI/CD hiện đại và nền tảng đám mây là một lợi thế Có kinh nghiệm với Redis, Kafka. Có kinh nghiệm với Restful, gRPC, Websocket. Có tư duy lập trình tốt, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với công nghệ mới. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tốt nghiệm từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển back-end với ngôn ngữ Java.

Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp có thể mở rộng dựa trên Microservices.

Quen với Docker/Kubernetes và Cơ sở hạ tầng đám mây; hoặc các công cụ CI/CD hiện đại và nền tảng đám mây là một lợi thế

Có kinh nghiệm với Redis, Kafka.

Có kinh nghiệm với Restful, gRPC, Websocket.

Có tư duy lập trình tốt, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với công nghệ mới.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói lương cạnh tranh theo năng lực Xem xét tăng lương 1 lần/năm Trợ cấp ăn trưa và trợ cấp di chuyển Được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24 (BẢO HIỂM Y TẾ) và Bảo hiểm xã hội với gói lương 100% Gói bảo hiểm y tế tại PJICO Tham gia các chương trình đào tạo của công ty Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo của công ty Tiền thưởng bao gồm: KPI thưởng, kết quả kinh doanh cuối năm và thưởng Tết từ 3 đến 6 tháng lương (bao gồm tháng thứ 13) Ngày nghỉ: 12 ngày/năm

Gói lương cạnh tranh theo năng lực

Xem xét tăng lương 1 lần/năm

Trợ cấp ăn trưa và trợ cấp di chuyển

Được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24 (BẢO HIỂM Y TẾ) và Bảo hiểm xã hội với gói lương 100%

Gói bảo hiểm y tế tại PJICO

Tham gia các chương trình đào tạo của công ty

Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo của công ty

Tiền thưởng bao gồm: KPI thưởng, kết quả kinh doanh cuối năm và thưởng Tết từ 3 đến 6 tháng lương (bao gồm tháng thứ 13)

Ngày nghỉ: 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin