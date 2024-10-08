Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, viết và cải tiến các chương trình phần mềm đáp ứng yêu cầu của các bộ phận theo kế hoạch.
Phối hợp với BA, Core team, FrontEnd team và FSS để xây dựng các giải pháp kỹ thuật, truy cập dữ liệu, test chức năng phần mềm và cập nhật các bản vá cho hệ thống.
Quản lý và phát triển các dịch vụ phần mềm trung gian tích hợp với hệ thống chứng khoán cốt lõi.
Hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề về phần mềm cho người dùng cuối.
Tham gia các dự án phần mềm khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệm từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển back-end với ngôn ngữ Java.
Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp có thể mở rộng dựa trên Microservices.
Quen với Docker/Kubernetes và Cơ sở hạ tầng đám mây; hoặc các công cụ CI/CD hiện đại và nền tảng đám mây là một lợi thế
Có kinh nghiệm với Redis, Kafka.
Có kinh nghiệm với Restful, gRPC, Websocket.
Có tư duy lập trình tốt, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với công nghệ mới.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Gói lương cạnh tranh theo năng lực
Xem xét tăng lương 1 lần/năm
Trợ cấp ăn trưa và trợ cấp di chuyển
Được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24 (BẢO HIỂM Y TẾ) và Bảo hiểm xã hội với gói lương 100%
Gói bảo hiểm y tế tại PJICO
Tham gia các chương trình đào tạo của công ty
Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo của công ty
Tiền thưởng bao gồm: KPI thưởng, kết quả kinh doanh cuối năm và thưởng Tết từ 3 đến 6 tháng lương (bao gồm tháng thứ 13)
Ngày nghỉ: 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PROFIT500 TOP CÔNG TY
