Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38 ngõ 1 Đình Thôn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống giao tiếp với blockchain (ethereum, bitcoin, solana, cronos ...)

Xây dựng hệ thống hiệu năng cao, đáp ứng lượng truy cập lớn.

Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án.

Tham gia, nghiên cứu, đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm..

Yêu cầu bắt buộc:

Có kinh nghiệm làm việc vị trí Backend Developer.

Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: NodeJS

Có kiến thức tốt về cả RDB và NoSQL.

Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một lợi thế.

Có kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về Docker/Kubernetes và Cloud Infrastructure

Yêu cầu ưu tiên:

Ứng viên đã từng làm việc với Blockchain, Cryptocurrencies và/hoặc các hệ thống đáp ứng truy cập cao. Có khả năng làm việc cùng team cũng như làm việc độc lập. Có tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Backend game

Ứng viên đã từng làm việc với Blockchain, Cryptocurrencies và/hoặc các hệ thống đáp ứng truy cập cao.

Có khả năng làm việc cùng team cũng như làm việc độc lập.

Có tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Backend game

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ thứ 2- thứ 6, nghỉ trưa 1h30p

Thưởng dự án

Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN).

Xem xét tăng lương 1 năm/2 lần.

Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội..

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam

