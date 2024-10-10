Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam
- Hà Nội: Số 38 ngõ 1 Đình Thôn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống giao tiếp với blockchain (ethereum, bitcoin, solana, cronos ...)
Xây dựng hệ thống hiệu năng cao, đáp ứng lượng truy cập lớn.
Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án.
Tham gia, nghiên cứu, đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm..
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc vị trí Backend Developer.
Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: NodeJS
Có kiến thức tốt về cả RDB và NoSQL.
Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một lợi thế.
Có kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về Docker/Kubernetes và Cloud Infrastructure
Yêu cầu ưu tiên:
Ứng viên đã từng làm việc với Blockchain, Cryptocurrencies và/hoặc các hệ thống đáp ứng truy cập cao.
Có khả năng làm việc cùng team cũng như làm việc độc lập.
Có tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Backend game
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.
Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ thứ 2- thứ 6, nghỉ trưa 1h30p
Thưởng dự án
Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN).
Xem xét tăng lương 1 năm/2 lần.
Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội..
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Thông Minh Homa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
