Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa IDMC số 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Tham gia thiết kế và triển khai các ứng dụng hiệu năng cao bằng Microservice phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng như: khách hàng, tài khoản, vay vốn, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, ví điện tử, gửi tin nhắn... Quản lý, phát triển dịch vụ tích hợp với các hệ thống core như: T24, WAY4, BPM, CRM, CIC, Cloud... Tham gia phát triển API phục vụ tích hợp với các đối tác trong nước và quốc tế.
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín Kinh nghiệm
Kinh nghiệm
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các tổ chức CNTT Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai phần mềm Sử dụng thành thạo Java core, có kinh nghiệm phát triển trên framework Spring Boot. Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, noSQL Có hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản trị như: Jija, Git,...
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các tổ chức CNTT
Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai phần mềm
Sử dụng thành thạo Java core, có kinh nghiệm phát triển trên framework Spring Boot.
Java core
Spring Boot
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, noSQL
SQL
Có hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản trị như: Jija, Git,...
Ưu tiên
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng, kinh nghiệm đi Onsite Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ), có hiểu biết về xử lý cache, job.
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng, kinh nghiệm đi Onsite
Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ), có hiểu biết về xử lý cache, job.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ mới Được làm việc trong môi trường có process chuyên nghiệp, cùng những chuyên gia công nghệ đến từ các nước và khu vực khác nhau
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí
Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ mới
Được làm việc trong môi trường có process chuyên nghiệp, cùng những chuyên gia công nghệ đến từ các nước và khu vực khác nhau
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty, Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cung cấp máy móc công cụ làm việc Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp máy móc công cụ làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

