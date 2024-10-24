Tuyển Backend thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Nghiên cứu, phát triển và triển khai, tư vấn các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng Java, tạo ra các sản phẩm phần mềm tối ưu, phù hợp với nhu cầu của khách hàng Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án: Nghiên cứu và áp dụng công nghệ, kiến trúc service mới tại các dự án lớn phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Công ty Liên kết triển khai dự án lớn trong và ngoài nước về ứng dụng. Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện các giải pháp hiện có.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: từ 3 -5 năm trở lên

Kiến thức bắt buộc:

Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, Creational, Structural, Behavioral) Nắm được các giải thuật và cấu trúc dữ liệu cơ bản Nắm được syntax, cách hoạt động của 1 ngôn ngữ bất kỳ Trên 3 năm làm dự án, có khả năng tự tìm kiếm tài liệu tham khảo/ nâng cao. Có kiến thức về quy trình phát triển dự án Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn trên 1 codebase / framework Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Kiến thức chuyên môn: Là lợi thế khi hiểu sâu kiến thức về Software Architecture, Design Pattern, SOLID , Clean Code.

Phân tích yêu cầu: Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng. Thiết kế hệ thống: Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách Khả năng Code: Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp Có thể xây dựng codebase, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như Payment Gateway, Apple store, Google play, hệ thống KYC, Banking Java: Nắm vững các khái niệm về Java Core: String, StringBuilder, String Buffer, Box - Unbox Sử dụng thành thạo Collection trong Java Nắm vững được lý thuyết và cách xử lý của Exception Có thể áp dụng các design pattern thông dụng Spring: Hiểu được các design pattern Spring Framework đang dùng Hiểu được khái niệm về IoC, DI Hiểu về Spring Data JPA Testing/ Debug: Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra. Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Giao tiếp: Tích cực trong mọi tình huống, Trình bày rõ ràng, khả năng tạo file phục vụ trình bày cơ bản Teamwork Tham gia như 1 thành viên nhóm, chịu trách nhiệm về công việc của bản thân Hợp tác làm việc: Sẵn sàng hợp tác & không ngại học hỏi từ người khác. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu Quan hệ với thành viên nhóm: Chủ động phối hợp với các thành viên khác. Dành thời gian giúp người khác suy nghĩ về các vấn đề. Quan hệ tích cực với các thành viên nhóm Có tính xây dựng nhóm: Chủ động chia sẻ thông tin & học hỏi cùng đồng nghiệp. Xử lý xung đột/ vấn đề trong nhóm 1 cách tích cực.

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

● Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

● Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

● Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc

hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

● Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của

công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

● Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và

làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược

và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay,

FPT, Tiki,...

● Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

● Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng

● Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party,...

● Công ty sẽ hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

