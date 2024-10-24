Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Vẽ minh họa bối cảnh, đồ vật cho Phim Hoạt hình 2D Tiếp nhận công việc trưởng nhóm phân công và thực hiện theo yêu cầu công việc Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung sản phẩm Chịu trách nhiệm điều chỉnh lại các sản phẩm chưa phù hợp Chủ động trao đổi, đề xuất với Trưởng nhóm về các phương án (nếu có) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực Hoạt hình/ Anime Sử dụng phần mềm Photoshop thành thạo Thẩm mỹ tốt, có khả năng vẽ tay và sử dụng Wacom tốt Tinh thần làm việc hết mình; trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập dưới áp lực cao trong công việc Khả năng làm việc nhóm tốt và xử lý tình huống tốt

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20tr/tháng Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ... Tham gia nhiều hoạt động văn hoá gắn kết của công ty: Party, teambuilding ... Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.