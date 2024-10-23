Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34 – Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tiếp đón khách hàng.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm bán hàng tại Cửa hàng.

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện có để duy trì sự hài lòng và đạt được mục tiêu doanh thu.

• Giải đáp các câu hỏi của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm

• Thực hiện các hoạt động chăm sóc sau bán hàng như xử lý khiếu nại, ghi nhận phản hồi từ khách hàng.

• Theo dõi xuất nhập kho, quản lý tồn kho sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

• Nữ: Từ 22 – 25 tuổi.

• Tốt nghiệp trung cấp Dược trở lên.

• Có kinh nghiệm bán hàng tại quầy ít nhất 1 năm (ưu tiên).

• Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm đông y, cổ truyền đặc biệt là các sản phẩm của Đồng Nhân Đường (ưu tiên).

• Có ngoại hình ưa nhìn.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử chuyên nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng chu đáo.

• Khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

• Chịu khó học hỏi, ham phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10 - 12 triệu + Thưởng

• Tham gia BHXH, cộng phép năm sau 2 tháng thử việc

• Làm việc trong môi chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

• Được đào tạo bài bản các kỹ năng bán hàng, kiến thức về sản phẩm, trưng bày hàng hóa để phục vụ công việc tốt.

• Tham gia các hoạt động Teambuilding; du lịch theo chế độ hàng năm.

• Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng ca/ Quản lý cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

