Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 34 – Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tiếp đón khách hàng.
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm bán hàng tại Cửa hàng.
• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện có để duy trì sự hài lòng và đạt được mục tiêu doanh thu.
• Giải đáp các câu hỏi của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm
• Thực hiện các hoạt động chăm sóc sau bán hàng như xử lý khiếu nại, ghi nhận phản hồi từ khách hàng.
• Theo dõi xuất nhập kho, quản lý tồn kho sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ: Từ 22 – 25 tuổi.
• Tốt nghiệp trung cấp Dược trở lên.
• Có kinh nghiệm bán hàng tại quầy ít nhất 1 năm (ưu tiên).
• Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm đông y, cổ truyền đặc biệt là các sản phẩm của Đồng Nhân Đường (ưu tiên).
• Có ngoại hình ưa nhìn.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử chuyên nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng chu đáo.
• Khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng hiệu quả.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
• Chịu khó học hỏi, ham phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10 - 12 triệu + Thưởng
• Tham gia BHXH, cộng phép năm sau 2 tháng thử việc
• Làm việc trong môi chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
• Được đào tạo bài bản các kỹ năng bán hàng, kiến thức về sản phẩm, trưng bày hàng hóa để phục vụ công việc tốt.
• Tham gia các hoạt động Teambuilding; du lịch theo chế độ hàng năm.
• Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng ca/ Quản lý cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐỨC NHÂN ĐƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 – Trần Hưng Đạo – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

