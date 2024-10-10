Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH FOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 224 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng, triển khai thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao; Quản lý trực tiếp và phát triển mở rộng khách hàng trọng điểm, chuỗi tiệm bánh và nhà máy sản xuất thực phẩm; Xây dựng hệ thống phân phối trong khu vực bằng cách tuyển chọn nhà phân phối/ đại lý phù hợp với yêu cầu của công ty; Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng; Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển sản phẩm mới; Quản lý, đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách; Thực hiện các báo cáo tuần, tháng hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu cấp trên; Lên kế hoạch và thực hiện công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành Thực phẩm, QTKD, Thương mại hoặc các ngành liên quan. Có 03 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B, Foodservice/ Horeca, B2B thực phẩm, FMCG, MT, Key Account (chuỗi bakeries; in-store bakies...)... Có kỹ năng lập kế hoạch bán hàng, giám sát và thực hiện kế hoạch. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thương lượng. Kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên (coaching skills). Kỹ năng tin học văn phòng. Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp. Có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH FOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20 - 25 triệu/ tháng (review lương hàng năm); Phụ cấp xăng xe và điện thoại: 2 triệu/ tháng; Phụ cấp tiền ăn: 35,000 đồng/ ngày; Thưởng KPI: 12-19 triệu/ quý; Đóng BHXH trên mức lương cơ bản; Company trip...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.