Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH FOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH FOBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH FOBE
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
CÔNG TY TNHH FOBE

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH FOBE

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 224 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng, triển khai thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao; Quản lý trực tiếp và phát triển mở rộng khách hàng trọng điểm, chuỗi tiệm bánh và nhà máy sản xuất thực phẩm; Xây dựng hệ thống phân phối trong khu vực bằng cách tuyển chọn nhà phân phối/ đại lý phù hợp với yêu cầu của công ty; Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng; Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển sản phẩm mới; Quản lý, đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách; Thực hiện các báo cáo tuần, tháng hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu cấp trên; Lên kế hoạch và thực hiện công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.
Lập kế hoạch bán hàng, triển khai thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số được giao;
Quản lý trực tiếp và phát triển mở rộng khách hàng trọng điểm, chuỗi tiệm bánh và nhà máy sản xuất thực phẩm;
Xây dựng hệ thống phân phối trong khu vực bằng cách tuyển chọn nhà phân phối/ đại lý phù hợp với yêu cầu của công ty;
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng;
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển sản phẩm mới;
Quản lý, đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách;
Thực hiện các báo cáo tuần, tháng hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu cấp trên;
Lên kế hoạch và thực hiện công tác tỉnh theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành Thực phẩm, QTKD, Thương mại hoặc các ngành liên quan. Có 03 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B, Foodservice/ Horeca, B2B thực phẩm, FMCG, MT, Key Account (chuỗi bakeries; in-store bakies...)... Có kỹ năng lập kế hoạch bán hàng, giám sát và thực hiện kế hoạch. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thương lượng. Kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên (coaching skills). Kỹ năng tin học văn phòng. Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp. Có khả năng đi công tác.
Nam/ Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành Thực phẩm, QTKD, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có 03 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực F&B, Foodservice/ Horeca, B2B thực phẩm, FMCG, MT, Key Account (chuỗi bakeries; in-store bakies...)...
Có kỹ năng lập kế hoạch bán hàng, giám sát và thực hiện kế hoạch.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thương lượng.
Kỹ năng quản lý và huấn luyện nhân viên (coaching skills).
Kỹ năng tin học văn phòng.
Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp.
Có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH FOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20 - 25 triệu/ tháng (review lương hàng năm); Phụ cấp xăng xe và điện thoại: 2 triệu/ tháng; Phụ cấp tiền ăn: 35,000 đồng/ ngày; Thưởng KPI: 12-19 triệu/ quý; Đóng BHXH trên mức lương cơ bản; Company trip...
Lương cơ bản: 20 - 25 triệu/ tháng (review lương hàng năm);
Phụ cấp xăng xe và điện thoại: 2 triệu/ tháng;
Phụ cấp tiền ăn: 35,000 đồng/ ngày;
Thưởng KPI: 12-19 triệu/ quý;
Đóng BHXH trên mức lương cơ bản; Company trip...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOBE

CÔNG TY TNHH FOBE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa Nhà Thành Mỹ, 224-224A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, TP. HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ban-hang-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209749
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD Navigos Search
15 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Daewoo E&C VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Daewoo E&C VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH VU AN FOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VU AN FOODS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục 123 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục 123
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor THAI ANH BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu THAI ANH BEAUTY CENTER
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu ANNAM GOURMET Pro Company
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm