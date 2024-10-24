Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kiêu Kỵ, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Thực hiện việc tìm kiếm, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ về vật tư inox như: ỐNG HỘP, TẤM CUỘN, DÂY CÂY ĐẶC, PHỤ KIỆN
- Cập nhật hồ sơ khách hàng và báo cáo trưởng bộ phận định kỳ hoặc khi được yêu cầu.
- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở lĩnh vực kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng (mảng sắt thép, tôn, kẽm, nhôm, inox...)
- Độ tuổi từ 25 - 35
- Có nhiệt huyết đam mê kinh doanh.
- Chăm chỉ, năng động, nhạy bén trong giải quyết vấn đề.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Có tinh thần đội nhóm, có chí tiến thủ, chịu được áp lực

Tại Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-12 triệu + %KPI, thu nhập lên đến 50 triệu
- Nhận lương vào mùng 5 hàng tháng.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Hỗ trợ data khách hàng cho nhân viên từ hệ thông Marketing của Tổng công ty.
- Được cung cấp các phương tiện, công cụ bán hàng tốt nhất.
- Đào tạo kỹ năng tư vấn/bán hàng, kỹ năng marketing online/offline.
- Được tham gia BHXH, BHYT...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch định kỳ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt

Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 158 Quốc Bảo, tổ 3, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

