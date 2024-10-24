Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kiêu Kỵ, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Thực hiện việc tìm kiếm, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ về vật tư inox như: ỐNG HỘP, TẤM CUỘN, DÂY CÂY ĐẶC, PHỤ KIỆN

- Cập nhật hồ sơ khách hàng và báo cáo trưởng bộ phận định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở lĩnh vực kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng (mảng sắt thép, tôn, kẽm, nhôm, inox...)

- Độ tuổi từ 25 - 35

- Có nhiệt huyết đam mê kinh doanh.

- Chăm chỉ, năng động, nhạy bén trong giải quyết vấn đề.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Có tinh thần đội nhóm, có chí tiến thủ, chịu được áp lực

Tại Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-12 triệu + %KPI, thu nhập lên đến 50 triệu

- Nhận lương vào mùng 5 hàng tháng.

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

- Hỗ trợ data khách hàng cho nhân viên từ hệ thông Marketing của Tổng công ty.

- Được cung cấp các phương tiện, công cụ bán hàng tốt nhất.

- Đào tạo kỹ năng tư vấn/bán hàng, kỹ năng marketing online/offline.

- Được tham gia BHXH, BHYT...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch định kỳ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Inox Tân Đạt

