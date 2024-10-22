Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Thương Mại Điện Tử Phúc Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Thương Mại Điện Tử Phúc Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Thương Mại Điện Tử Phúc Quang
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31,19 Trần Quang Diệu, Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty, giới thiệu tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng từ các nguồn ( tự tìm kiếm,...)
-
- Triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược bán hàng, các chỉ tiêu doanh số bán hàng
- Duy trì, thiết lập những quan hệ kinh doanh mới và chăm sóc những quan hệ hiện có, nhận đơn đặt hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm ...
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Thời gian: Thử việc ( có lương) , hình thức offline và có thể linh động thời gian.
offline

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận TTS ( linh hoạt thời gian).
- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề.
- Ham học hỏi, có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc

Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Chinh sách lương lc 6tr+%doanh số thu nhập có thể từ 9-15tr+ Thưởng hiệu suất làm việc. lễ tết,...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Bộ luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN; các ngày nghỉ lễ, tết,... Theo luật lao động hiện hành.( Khi là nhân viên chính thức).
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, công bằng.
- Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 59 Võ Văn Dũng - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

