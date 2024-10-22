Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Thương Mại Điện Tử Phúc Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang
- Hà Nội: Số 31,19 Trần Quang Diệu, Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty, giới thiệu tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng từ các nguồn ( tự tìm kiếm,...)
- Triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược bán hàng, các chỉ tiêu doanh số bán hàng
- Duy trì, thiết lập những quan hệ kinh doanh mới và chăm sóc những quan hệ hiện có, nhận đơn đặt hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm ...
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Thời gian: Thử việc ( có lương) , hình thức offline và có thể linh động thời gian.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề.
- Ham học hỏi, có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc
Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Bộ luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN; các ngày nghỉ lễ, tết,... Theo luật lao động hiện hành.( Khi là nhân viên chính thức).
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, công bằng.
- Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
