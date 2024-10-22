Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Thương Mại Điện Tử Phúc Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31,19 Trần Quang Diệu, Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty, giới thiệu tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng từ các nguồn ( tự tìm kiếm,...)

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược bán hàng, các chỉ tiêu doanh số bán hàng

- Duy trì, thiết lập những quan hệ kinh doanh mới và chăm sóc những quan hệ hiện có, nhận đơn đặt hàng.

- Quản lý thông tin khách hàng

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm ...

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Thời gian: Thử việc ( có lương) , hình thức offline và có thể linh động thời gian.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận TTS ( linh hoạt thời gian).

- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề.

- Ham học hỏi, có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc

Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Chinh sách lương lc 6tr+%doanh số thu nhập có thể từ 9-15tr+ Thưởng hiệu suất làm việc. lễ tết,...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Bộ luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN; các ngày nghỉ lễ, tết,... Theo luật lao động hiện hành.( Khi là nhân viên chính thức).

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, công bằng.

- Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thương Mại Điện Tử Phúc Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.