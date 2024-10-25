Tuyển Bán Hàng thu nhập 6.5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại MAAYAN COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Aeon Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tìm hiểu thông tin, kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng
Bán mỹ phẩm tại cửa hàng của công ty
Chào, đón khách, giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
Thông tin các chương trình khuyến mãi, quà tặng đến khách hàng
Giữ vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp.
Kiểm tra, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
Duy trì hình ảnh tổng thể tại cửa hàng, quầy hàng.
Giữ gìn, bảo quản tài sản tại cửa hàng.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh giao tiếp tốt (bắt buộc)
1 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Có thể làm việc theo ca
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết
Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhã
Có đam mê và nghiêm túc trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần kỷ luật cao
Trung thực, gắn bó lâu dài với công ty
Tại MAAYAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 6,500,000 - 7,000,000 + hoa hồng (2.5% - 15%) (có thể đạt được 30,000,000/ 2 tuần)
Lương được nhận 2 tuần/lần
Thử việc 100% lương + hoa hồng
Được nghỉ 1 ngày/tuần
Được hưởng 12 ngày phép năm
Được chuyên gia nước ngoài đào tạo kiến thức về sản phẩm và làm đẹp.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên quản lý nhóm hoặc quản lý cửa hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MAAYAN COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
