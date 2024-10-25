Tuyển Bán Hàng thu nhập 6.5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aeon Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tìm hiểu thông tin, kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng Bán mỹ phẩm tại cửa hàng của công ty Chào, đón khách, giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Thông tin các chương trình khuyến mãi, quà tặng đến khách hàng Giữ vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp. Kiểm tra, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng. Duy trì hình ảnh tổng thể tại cửa hàng, quầy hàng. Giữ gìn, bảo quản tài sản tại cửa hàng.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp tốt (bắt buộc) 1 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Có thể làm việc theo ca Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhã Có đam mê và nghiêm túc trong công việc Chịu được áp lực công việc Có tinh thần kỷ luật cao Trung thực, gắn bó lâu dài với công ty

Tại MAAYAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 6,500,000 - 7,000,000 + hoa hồng (2.5% - 15%) (có thể đạt được 30,000,000/ 2 tuần) Lương được nhận 2 tuần/lần Thử việc 100% lương + hoa hồng Được nghỉ 1 ngày/tuần Được hưởng 12 ngày phép năm Được chuyên gia nước ngoài đào tạo kiến thức về sản phẩm và làm đẹp. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động hiện hành Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên quản lý nhóm hoặc quản lý cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MAAYAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin