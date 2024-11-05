Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 89 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ tham gia quá trình thí nghiệm sản xuất

Đánh giá phân tích sản phẩm sau khi sản xuất

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn, bán sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

( Không yêu cầu kinh nghiệm)

- Năng động nhiệt huyết, tốt nghiệp chuyên nghành hóa chất hoặc đam mê hóa học

- Biết sử dụng máy tính cơ bản

- Lĩnh vực hoạt động của công ty về hóa chất

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định của pháp luật.

- Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ tết, phép năm:

+ Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Theo quy định của Nhà nước,

Được nghỉ phép năm có hưởng lương(01 ngày phép/tháng, 12 ngày phép/01 năm)

+ Nghỉ thai sản 6 tháng, kết hôn 3 ngày, ma chay 3 ngày.

+ Du lịch hàng năm

- Quà sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ, 20/10, quà cho con người lao động vào trung thu, tết thiếu nhi 1/6,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

