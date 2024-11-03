Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 403 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng. Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc bán hàng, báo cáo kết quả cho cấp trên. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực hóa chất. Kỹ năng bán hàng, tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng. Kỹ năng tìm kiếm nguồn khách hàng. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Tìm hiểu thị trường, giá cả ngành hàng được giao nhiệm vụ mua, đảm bảo hàng về đúng hạn, đúng chất lượng. Khả năng xử lý các vấn đề phát sinh với các nhà cung cấp, các bộ phận liên quan hiệu quả. Có Tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Làm việc với sếp người Trung Quốc, môi trường thuận lợi cho việc học thêm ngoại ngữ. Lương tháng 13, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION

