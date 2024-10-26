Tuyển Bảo Hiểm thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Bảo Hiểm thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm; Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; Chăm sóc khách hàng.
Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm;
Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21 trở lên; Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên; Công ty tổ chức đào tạo để thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Cục quản lý, giám sát bảo hiểm.
Tuổi từ 21 trở lên;
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;
Công ty tổ chức đào tạo để thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Cục quản lý, giám sát bảo hiểm.

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm; Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý để có mức thu nhập cao hơn; Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính. Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...
Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm;
Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý để có mức thu nhập cao hơn;
Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính. Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty
Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

