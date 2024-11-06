Tuyển Bảo hiểm Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu, chào bán các sản phẩm bảo hiểm;

Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21 trở lên;

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên;

Công ty tổ chức đào tạo để thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Cục quản lý, giám sát bảo hiểm.

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập 3 tháng làm việc đầu tiên + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + Thưởng Tháng/Quý/Năm;

Cơ hội thăng tiến nhanh trở thành vị trí quản lý để có mức thu nhập cao hơn;

Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp để nâng cao kiến thức về tài chính. Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của Công ty và Tổng Công ty

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thành Phố Thủ Đức Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.