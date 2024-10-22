Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
- Hà Nội: 19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Bảo trì máy móc, thiết bị điện, công cụ dụng cụ theo lịch bảo trì bảo dưỡng đã được hoạch định
Sửa chữa máy móc, thiết bị điện, công cụ dụng cụ để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày
Theo dõi và xử lý, báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì thiết bị.
Bảo quản thiết bị, dụng cụ được giao để thực hiện công việc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 6 tháng - 1 năm trở lên
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ,cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực & có trách nhiệm trong công việc.
Thời gian làm việc: 09h00 - 19h00 (tuần nghỉ 1 ngày)
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10-11tr + Thưởng doanh thu công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... tiêu chuẩn 5 sao
Được thưởng sinh nhật, lễ tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14
Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức- Chơi hết mình”
Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình
Được hỗ trợ 2 bữa/ ngày (bữa trưa + xế), hoa quả tráng miệng, đồng phục, thiết bị khi làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
