Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Bảo trì/sửa chữa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Bảo trì máy móc, thiết bị điện, công cụ dụng cụ theo lịch bảo trì bảo dưỡng đã được hoạch định Sửa chữa máy móc, thiết bị điện, công cụ dụng cụ để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày Theo dõi và xử lý, báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì thiết bị. Bảo quản thiết bị, dụng cụ được giao để thực hiện công việc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 6 tháng - 1 năm trở lên Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ,cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực & có trách nhiệm trong công việc. Thời gian làm việc: 09h00 - 19h00 (tuần nghỉ 1 ngày)
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-11tr + Thưởng doanh thu công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc) Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... tiêu chuẩn 5 sao Được thưởng sinh nhật, lễ tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14 Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức- Chơi hết mình” Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình Được hỗ trợ 2 bữa/ ngày (bữa trưa + xế), hoa quả tráng miệng, đồng phục, thiết bị khi làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

