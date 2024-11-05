Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu thiết bị mới. Soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành, vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị
Đưa ra nguyên nhân/biện pháp khắc phục sự số thiết bị với cấp trên
Vận hành hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, xử lý nước thải, PCCC ...
Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì hàng năm
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy
Phân bổ công tác nhân viên hợp lý
Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn, thiết bị cho nhân viên cấp dưới
Hướng dẫn nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng quy định
Báo cáo hàng tháng/ năm theo yêu cầu
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điện lạnh ....và các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty về GMP
Năng động, cẩn thận, biết lập kế hoạch, báo cáo, có thể tăng ca
Hiểu biết về thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện, nước, điện lạnh, PCCC ...

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc
Sinh nhật, liên hoan, nghỉ lễ tết theo quy định, thưởng ....
Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

