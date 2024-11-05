Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Sản xuất

Tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu thiết bị mới. Soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành, vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị

Đưa ra nguyên nhân/biện pháp khắc phục sự số thiết bị với cấp trên

Vận hành hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, xử lý nước thải, PCCC ...

Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì hàng năm

Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy

Phân bổ công tác nhân viên hợp lý

Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn, thiết bị cho nhân viên cấp dưới

Hướng dẫn nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng quy định

Báo cáo hàng tháng/ năm theo yêu cầu

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điện lạnh ....và các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty về GMP

Năng động, cẩn thận, biết lập kế hoạch, báo cáo, có thể tăng ca

Hiểu biết về thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện, nước, điện lạnh, PCCC ...

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc

Sinh nhật, liên hoan, nghỉ lễ tết theo quy định, thưởng ....

Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

