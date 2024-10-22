Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Võ Văn Bích,Ấp 1, X.Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, HCM., Củ Chi

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội theo yêu cầu của công ty.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội, phát hiện và xử lý các lỗi hỏng hóc. Thực hiện công việc bảo trì định kỳ, bảo dưỡng theo kế hoạch. Tham gia lắp ráp, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng cho khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội. Vệ sinh, bảo quản khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội sau khi bảo trì, sửa chữa. Ghi chép, báo cáo tình trạng bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội, phát hiện và xử lý các lỗi hỏng hóc.

Thực hiện công việc bảo trì định kỳ, bảo dưỡng theo kế hoạch.

Tham gia lắp ráp, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng cho khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội.

Vệ sinh, bảo quản khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội sau khi bảo trì, sửa chữa.

Ghi chép, báo cáo tình trạng bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nguội.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tốt sử dụng máy tiện, phay, mài, hàn điện, hàn tig , bắn điện Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, các ngành liên quan Từ 25 đến 40 tuổi Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, kỹ thuật gia công kim loại. Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ khí thông thường. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Có tinh thần học hỏi, ham muốn phát triển bản thân. Trung thực, cẩn thận, siêng năng,sáng tạo và chủ động trong công việc Kỹ năng làm việc nhóm

Có kinh nghiệm tốt sử dụng máy tiện, phay, mài, hàn điện, hàn tig , bắn điện

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, các ngành liên quan

Từ 25 đến 40 tuổi

Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, kỹ thuật gia công kim loại.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ khí thông thường.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần học hỏi, ham muốn phát triển bản thân.

Trung thực, cẩn thận, siêng năng,sáng tạo và chủ động trong công việc

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ đầy đủ. Lương CB + PC Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển

Được hưởng chế độ đầy đủ.

Lương CB + PC

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin