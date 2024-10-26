Tuyển Bảo Trì thu nhập 7 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc

• Triển khai lắp đặt thuê bao internet, Pay TV, FTTH cho khách hàng của công ty

• Tiến hành kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây FTTH cho khách hàng

• Cài đặt các dịch vụ khác ( One TV, truyền hình cáp,...) do FPT cung cấp cho khánh hàng

• Hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp cho khách hàng

• Địa điểm làm việc : Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn - Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

• Nam, có sức khỏe tốt

• Độ tuổi dưới 35

• Cao từ 1m65 trở lên

• Có xe máy và sử dụng ĐT thông minh.

• Tốt nghiệp trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên ngành Điện, Điện tử viễn thông, Truyền dẫn, Mạng máy tính...

• Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng

• Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

• Kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là 1 lợi thế

• Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn - Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

• Gói thu nhập tương đương từ 8-12 triệu/tháng

• Thưởng lương tháng 13

• Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH; BHYT ...)

• Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt ; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân, thưởng nghỉ mát, teambuiding, các ngày lễ tết...

• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

• Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

