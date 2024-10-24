Tuyển Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp triển khai công tác điện nước thi công trên công trường. Phối hợp BCH nghiệm thu hệ thống điện nước phục vụ thi công trước khi đưa vào lắp đặt, nghiệm thu hệ thống hoàn thành lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng; Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo hành hệ thống cơ điện tại các dự án; Tham gia quá trình T&C các hệ thống cơ điện cùng với BCH công trình; Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ T&C; Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Trực tiếp triển khai công tác điện nước thi công trên công trường.

Phối hợp BCH nghiệm thu hệ thống điện nước phục vụ thi công trước khi đưa vào lắp đặt, nghiệm thu hệ thống hoàn thành lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;

Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo hành hệ thống cơ điện tại các dự án;

Tham gia quá trình T&C các hệ thống cơ điện cùng với BCH công trình;

Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ T&C;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp hoặc Cao đẳng ngành Điện - Điện tử, Nhiệt điện lạnh; Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý và làm việc nhóm tốt; Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ theo nhu cầu công việc.

Tốt nghiệp Trung Cấp hoặc Cao đẳng ngành Điện - Điện tử, Nhiệt điện lạnh;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý và làm việc nhóm tốt;

Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ theo nhu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân 01 năm (bao gồm lương, thưởng, phụ cấp): từ 18 tháng lương/năm trở lên; Phụ cấp: tiền cơm, điện thoại, hỗ trợ công tác; Quà tặng Lễ/Tết, trợ cấp thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ Công đoàn; Đảm bảo các quyền lợi chế độ BHYT, BHXH, BHTN; ngày phép năm theo quy định của Luật Lao động; Được Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, có nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo và phát triển.

Thu nhập bình quân 01 năm (bao gồm lương, thưởng, phụ cấp): từ 18 tháng lương/năm trở lên;

Phụ cấp: tiền cơm, điện thoại, hỗ trợ công tác;

Quà tặng Lễ/Tết, trợ cấp thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ Công đoàn;

Đảm bảo các quyền lợi chế độ BHYT, BHXH, BHTN; ngày phép năm theo quy định của Luật Lao động;

Được Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, có nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin