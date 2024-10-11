Tuyển Bảo trì/sửa chữa Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa

Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm:

- Quản lý, đảm bảo các trang thiết bị, máy móc tại cửa hàng luôn được chủ động bảo dưỡng và luôn hoạt động tốt nhằm giảm thiếu ảnh hưởng đến hoạt động của cửa hàng.

- Trực tiếp thực hiện/ kết hợp với nhà thầu chủ động kiểm tra và sửa chữa, bảo trì, lắp mới các thiết bị điện lạnh, điện tử và các máy móc gia dụng (Tủ đông, Tủ lạnh, Tủ mát, Điều hòa, Lò nướng công nghiệp) và các yêu cầu về trang thiết bị nội thất tại cửa hàng, hệ thống điện, mạng ...

- Bảo trì bảo dưỡng các hệ thống ống nước định kỳ và khi có phát sinh hỏng hóc.

- Giám sát tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, đề xuất sửa chữa hoặc thay thế khi có hư hỏng

- Lên kế hoạch và theo dõi việc thực hiện bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị

- Lập các bảng hướng dẫn vệ sinh máy móc/ hướng dẫn nhân viên cửa hàng cách vệ sinh máy móc, thiết bị

- Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp với giá ưu đãi

- Thực hiện những báo cáo theo yêu cầu của bộ phận và những phòng ban khi hợp tác làm việc

Yêu Cầu Công Việc

Specialised Competencies/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Nhiệt, Điện lạnh, Thiết bị điện/điện tử là một lợi thế

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực/công việc tương tự

- Biết về điện lạnh, điện tử, ống nước và sữa chữa thiết bị cơ khí nhỏ

- Có thể di chuyển, đi công tác thường xuyên

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Năng động, kiên trì, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có thể đi làm ngày

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Hưởng đầy đủ bảo hiểm theo luật định, lương tháng 13, thưởng KPI năm theo quy định hiện hành;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Cơ hội tham gia các khóa đào tào của CJ Group;

- Thẻ giftcard cho nhân viên mới ký Hợp đồng lao động chính thức sau thử việc, sinh nhật cho nhân viên chính thức;

- Giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ TOUS les JOURS, CJ CGV, CJ Food, 20% CJ Vina Agri (Meat Master)...và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam

