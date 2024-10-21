Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 8 ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Đăng tin tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc
- Đăng tin tuyển dụng trên các kênh website, mạng xã hội để hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Phòng / Khối Kinh Doanh
- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc
- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho thuê hoặc mua bán các sản phẩm Bất Động Sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty
- Hỗ trợ khách hàng xem nhà thực tế, khảo sát thị trường
- Tìm hiểu, phân tích, tình hình về bất động sản thuộc tất cả các Quận của TpHCM để tư vấn đến khách hàng giải pháp phù hợp (Q1, Q3, Q4, Q8, Q10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, v.v...)
- Xây dựng, kết nối, và quản lý mối quan hệ tốt với các chủ nhà, khách hàng. Là cầu nối trung gian thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng giao dịch thành công
- Thực hiện thị sát định kỳ để đánh giá thị trường ở mỗi khu vực
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 20 tuổi
- Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Maketing, Tài chính ngân hàng, v.v...
- Không vướn bận lịch học, làm tại công ty tối thiểu 2 tiếng / ngày
- Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và học hỏi
- Đam mê kiếm tiền, kinh doanh, đặc biệt những bạn có chuyên ngành học về Bất Động Sản, Bảo Hiểm, Ngân Hàng, Dịch vụ khách hàng, v.v...
- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt
- Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng 100k / vị trí tuyển dụng thành công
- Được đào tạo bài bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực Bất Động Sản
- Hoa Hồng 57% (bao gồm hoa hồng cá nhân & tiền thông tin). Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4
- Hoa hồng nhận ngay trong 24h khi giao dịch thành công
- Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố
- Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức của công ty tại nhiều vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn – Phát Triển Nguồn Nhà - Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Đốc Khối - Giám Đốc Vùng - trở thành cổ đông của Tập đoàn.
- Được đào tạo bàn bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu, cho đến khi có giao dịch. Được quản lý hỗ trợ chốt sale
- Hỗ trợ Dấu Mộc Thực Tập, các tài liệu công ty, Đơn Xác Nhận Thực Tập cho các bạn Sinh viên cần làm Luận Án Tốt Nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

