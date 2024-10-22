Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 50 Triệu

Mức lương 14 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số LK7 - 55, đường Bát Nàn, khu dân cư SaiGon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Quan hệ, setup các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty. Chủ động lập kế hoạch, mở rộng quan hệ, tìm kiếm với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên Tương tác hỗ trợ đại lý trong quá trình triển khai bán hàng: Cung cấp tài liệu bán hàng và triển khai các đại lý bàn hàng Tổ chức đào tạo, trainning dự án cho các Đại Lý, Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng. Tương tác với các đầu mối chủ đầu tư: Thủ tục kinh doanh: bán hàng, thủ tục, công nợ Hỗ trợ thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với CDT & Sàn: các đại lý chốt deal và hỗ trợ quy trình lock cọc, ký HĐMB, VBTT cho các đại lý Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...

Với Mức Lương 14 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trong ngành nghề kinh doanh bất động sản

- Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.

- Có Mối quan hệ liên quan quan đến công việc.

- Khả năng quản trị và điều phối công việc

- Đạo đức tốt - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực Ký Hợp đồng Lao động chính thức sau 2 tháng thử việc Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước Tham gia bảo hiểm PTI sau thử việc Khám sức khỏe định kỳ Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty. Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm. Tăng lương hàng năm theo năng lực và cấp cống hiến. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa cá nhân phát triển do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết Môi trường năng động trẻ trung - Làm hết sức chơi hết mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

