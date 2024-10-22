Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
- Hồ Chí Minh: Số LK7
- 55, đường Bát Nàn, khu dân cư SaiGon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 14 - 50 Triệu
Quan hệ, setup các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty.
Chủ động lập kế hoạch, mở rộng quan hệ, tìm kiếm với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên
Tương tác hỗ trợ đại lý trong quá trình triển khai bán hàng:
Cung cấp tài liệu bán hàng và triển khai các đại lý bàn hàng
Tổ chức đào tạo, trainning dự án cho các Đại Lý,
Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng.
Tương tác với các đầu mối chủ đầu tư:
Thủ tục kinh doanh: bán hàng, thủ tục, công nợ
Hỗ trợ thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với CDT & Sàn: các đại lý chốt deal và hỗ trợ quy trình lock cọc, ký HĐMB, VBTT cho các đại lý
Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...
Quan hệ, setup các đơn vị bán hàng phù hợp với sản phẩm công ty.
Chủ động lập kế hoạch, mở rộng quan hệ, tìm kiếm với các Đại Lý, làm thủ tục kí Hợp đồng phân phối với các bên
Tương tác hỗ trợ đại lý trong quá trình triển khai bán hàng:
Cung cấp tài liệu bán hàng và triển khai các đại lý bàn hàng
Tổ chức đào tạo, trainning dự án cho các Đại Lý,
Hỗ trợ những vướng mắc ở các khâu cụ thể của Đại lý trong quá trình bán hàng.
Tương tác với các đầu mối chủ đầu tư: Thủ tục kinh doanh: bán hàng, thủ tục, công nợ
Hỗ trợ thủ tục và admin trong quá trình đối chiếu phí và giao dịch với CDT & Sàn: các đại lý chốt deal và hỗ trợ quy trình lock cọc, ký HĐMB, VBTT cho các đại lý
Tham vấn cho BLĐ các vấn đề về thị trường, sản phẩm...
Với Mức Lương 14 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trong ngành nghề kinh doanh bất động sản
- Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.
- Có Mối quan hệ liên quan quan đến công việc.
- Khả năng quản trị và điều phối công việc
- Đạo đức tốt - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
- Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực
Ký Hợp đồng Lao động chính thức sau 2 tháng thử việc
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước
Tham gia bảo hiểm PTI sau thử việc
Khám sức khỏe định kỳ
Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.
Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm.
Tăng lương hàng năm theo năng lực và cấp cống hiến.
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa cá nhân phát triển do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết
Môi trường năng động trẻ trung - Làm hết sức chơi hết mình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI