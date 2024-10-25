Tuyển Bất Động Sản thu nhập 30 - 100 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Không giới hạn độ tuổi Yêu thích kinh doanh và đam mê BĐS Có phương tiện đi lại, phone

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Hoa hồng nhận ngay trong 24h giao dịch Tự chủ thời gian, tự chủ công việc... Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán Tham gia các hoạt động: văn nghệ, thể thao, du lịch... Truy cập vào nguồn hàng trên 40.000 căn nhà đang bán trên Toàn quốc, 300 Group bán hàng Facebook.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI

