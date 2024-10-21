Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Khu Văn phòng, Tòa nhà Hỗn hợp CT4 Vimeco, lô H1, Phường Trung Hoà,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích, lập báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS tại các tỉnh và thành phố theo yêu cầu. Thu thập số liệu, phân tích, báo cáo tổng quan về các sản phẩm BĐS mới, dự án mới, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường BĐS trong và ngoài nước. Khảo sát chuyên sâu các dự án BĐS, lập báo cáo đề xuất giá bán, chính sách bán hàng cho các sản phẩm bất động sản tại dự án nghiên cứu. Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường. Tổng hợp các thông tin về thị trường Bất động sản thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội chuyển Bộ phận phát triển sản phẩm phân tích xử lý thông tin, đề xuất phương án, giải pháp phát triển kinh doanh cho dự án. Trình bày và bảo vệ phương án đề xuất (Giá bán, CSBH, định hướng sản phẩm, thị trường) với ban lãnh đạo và đối tác Tham gia đánh giá hiệu quả, tính khả thi dự án triển khai. Phối hợp với BLĐ, Bộ phận Phát triển sản phẩm tham gia vào các hoạt động tư vấn, đàm phán với CĐT về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, phân phối các dự án Bất động sản. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác “Đóng gói sản phẩm” của dự án. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Ekip dự án) hỗ trợ hoạt động kinh doanh của dự án.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing/Sales/nghiên cứu thị trường, dự án Bất động sản. Có hiểu biết về đầu tư dự án bất động sản, pháp lý đầu tư bất động sản là một lợi thế. Có kỹ năng thống kê và lập báo cáo Có khả năng giao tiếp làm việc với Cơ quan nhà nước, các CĐT và đối tác... Kỹ năng tin học văn phòng, Thành thạo PowerPoint, kỹ năng trình bày báo cáo, thuyết trình tốt. Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt. Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc chi tiết Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: thỏa thuận theo năng lực. Thưởng doanh số: theo % dự án. Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định Công ty. Bảo hiểm xã hội: Theo quy định chung công ty. Chính sách phúc lợi tốt: du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp; Cơ hội trau dồi kinh nghiệm thực tế & thăng tiến trong công việc; Tham gia các sự kiện công ty: 20/10; 8/3; Trung thu, tiệc cuối năm, sinh nhật.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Khu Văn phòng, Tòa nhà Hỗn hợp CT4 Vimeco, lô H1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

