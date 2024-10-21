Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC GIẢI TRÍ TURBINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC GIẢI TRÍ TURBINE
- Hà Nội: Phố Lễ hội The Carnaby 214 (Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN), Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Điều phối công việc chung tại bộ phận bếp
Quản lý thực phẩm, công cụ dụng cụ và tài sản khác trong bộ phận Bếp
Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc nấu nướng.
Nấu các món ăn theo công thức và yêu cầu của nhà hàng.
Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thực phẩm trước khi chế biến.
Bảo quản thực phẩm, nguyên liệu đúng cách để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đảm bảo các máy móc, thiết bị trong khu vực bếp luôn hoạt động tốt.. Bảo quản các thiết bị, dụng cụ bếp cùng với tất cả các bộ phận khác.
Phối hợp với quản lý lên danh sách mua sắm và kiểm tra thực phẩm theo quy chuẩn đã được quy định
Vệ sinh khu vực bếp, dụng cụ, thiết bị sau khi nấu nướng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nắm vững các kỹ năng cơ bản về nấu nướng.
Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.
Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC GIẢI TRÍ TURBINE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC GIẢI TRÍ TURBINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
