Tuyển Bếp Phó thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Cát Lái, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

R&D các sản phẩm bánh, chuyên về các dòng bánh m Phối hợp cùng QLVH Setup vận hành Bếp trung tâm: Layout/ danh mục CCDC/ recipe/ quy trình – quy định/ ....

2. TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Điều hành hoạt động sản xuất hàng các sản phẩm Lên kế hoạch sản xuất & tổ chức sản xuất. Chịu trách nhiệm sản xuất – lưu trữ - bảo quản – huỷ hàng, .... Kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng/ số lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn của cửa hàng Quản lý thiết bị/ công cụ dụng cụ/ hàng hoá/ nguyên vật liệu/ ... tài sản bộ phận bếp: Phối hợp kiểm kê; hướng dẫn – theo dõi việc sử dụng và bảo quản. Quản lý, phân công công việc cho nhân viên; sắp xếp roster; đánh giá hiệu quả công việc – đề xuất khen thưởng/ ... Xây dựng nội dung và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Thiết lập các chính sách/ nội quy – quy định trong bộ phận bếp Xác định nhu cầu nhân sự; đề xuất tuyển dụng và phối hợp tuyển dụng – đào tạo nhân sự Chịu trách nhiệm kiểm soát ATVSTP/ tuân thủ các nội quy quy định về ATVSTP; Hướng dẫn giám sát nhân viên thực hiện Kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn Thực hiện các công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xây dựng recipe – cost các sản phẩm Phối hợp Quản lý / sale – marketing lập kế hoạch kinh doanh; triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn và chương trình khuyến mãi Phối hợp các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của cửa hàng về chất lượng món ăn Báo cáo chi phí thực phẩm; báo cáo kế hoạch làm việc và hoạt động sản xuất cho quản lý vận hành. Phối hợp thực hiện các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Quyền hạn:

1. Có quyền chủ động đề xuất các sản phẩm dịch vụ, chính sách nhân sự, ... phù hợp và hiệu quả trong từng thời kỳ;

2. Có quyền tham gia các hoạt động chung của phòng và của tập đoàn theo sự cho phép của cấp trên;

3. Có quyền thụ hưởng các chính sách, quyền lợi theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Có chuyên môn về làm bánh/ setup - xưởng bánh trung tâm Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm về các dòng bánh mì (Âu/ Á) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các cơ sở kinh doanh F&B.

Yêu cầu khác

Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc Làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở. Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian, làm việc nhóm, truyền đạt... Có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc dưới áp lực cao Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HORI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ : Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 8h00-17h00

- 12 Ngày phép năm

- BHXH full lương - các khoản hỗ trợ

- Thưởng các ngày lễ trong năm

- Khám sức khỏe định kỳ

- Đồng Phục

- Laptop được cung cấp....tùy theo vị trí công việc

- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo và huấn luyện, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng KPI quý, thưởng KPI năm và thưởng đột xuất

Nghĩa vụ

- Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định của công ty.

- Không làm công việc thứ hai trong thời gian ký hợp đồng lao động với công ty.

- Bảo mật mọi thông tin liên quan của công ty.

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, quý, năm

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên

- Tuân thủ và áp dụng 10 tiêu chí của cấp trên an toàn, kinh tế, môi trường, xã hội, công nghệ, PCCC, chất lượng, mục tiêu, kỹ thuật, ANTT

- Thực hiện theo đúng cam kết đã ký trong hợp đồng lao động và các phụ lục đính kèm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin