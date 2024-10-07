Tuyển Bếp Phó thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Bếp Phó thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HORI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH HORI

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HORI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Cát Lái, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
1. NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
R&D các sản phẩm bánh, chuyên về các dòng bánh m Phối hợp cùng QLVH Setup vận hành Bếp trung tâm: Layout/ danh mục CCDC/ recipe/ quy trình – quy định/ ....
R&D các sản phẩm bánh, chuyên về các dòng bánh m
Phối hợp cùng QLVH Setup vận hành Bếp trung tâm: Layout/ danh mục CCDC/ recipe/ quy trình – quy định/ ....
2. TRIỂN KHAI SẢN XUẤT
Điều hành hoạt động sản xuất hàng các sản phẩm Lên kế hoạch sản xuất & tổ chức sản xuất. Chịu trách nhiệm sản xuất – lưu trữ - bảo quản – huỷ hàng, .... Kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng/ số lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn của cửa hàng Quản lý thiết bị/ công cụ dụng cụ/ hàng hoá/ nguyên vật liệu/ ... tài sản bộ phận bếp: Phối hợp kiểm kê; hướng dẫn – theo dõi việc sử dụng và bảo quản. Quản lý, phân công công việc cho nhân viên; sắp xếp roster; đánh giá hiệu quả công việc – đề xuất khen thưởng/ ... Xây dựng nội dung và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Thiết lập các chính sách/ nội quy – quy định trong bộ phận bếp Xác định nhu cầu nhân sự; đề xuất tuyển dụng và phối hợp tuyển dụng – đào tạo nhân sự Chịu trách nhiệm kiểm soát ATVSTP/ tuân thủ các nội quy quy định về ATVSTP; Hướng dẫn giám sát nhân viên thực hiện Kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn Thực hiện các công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xây dựng recipe – cost các sản phẩm Phối hợp Quản lý / sale – marketing lập kế hoạch kinh doanh; triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn và chương trình khuyến mãi Phối hợp các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của cửa hàng về chất lượng món ăn Báo cáo chi phí thực phẩm; báo cáo kế hoạch làm việc và hoạt động sản xuất cho quản lý vận hành. Phối hợp thực hiện các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Điều hành hoạt động sản xuất hàng các sản phẩm
Lên kế hoạch sản xuất & tổ chức sản xuất.
Chịu trách nhiệm sản xuất – lưu trữ - bảo quản – huỷ hàng, ....
Kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng/ số lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn của cửa hàng
Quản lý thiết bị/ công cụ dụng cụ/ hàng hoá/ nguyên vật liệu/ ... tài sản bộ phận bếp: Phối hợp kiểm kê; hướng dẫn – theo dõi việc sử dụng và bảo quản.
Quản lý, phân công công việc cho nhân viên; sắp xếp roster; đánh giá hiệu quả công việc – đề xuất khen thưởng/ ...
Xây dựng nội dung và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
Thiết lập các chính sách/ nội quy – quy định trong bộ phận bếp
Xác định nhu cầu nhân sự; đề xuất tuyển dụng và phối hợp tuyển dụng – đào tạo nhân sự
Chịu trách nhiệm kiểm soát ATVSTP/ tuân thủ các nội quy quy định về ATVSTP; Hướng dẫn giám sát nhân viên thực hiện
Kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn
Thực hiện các công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xây dựng recipe – cost các sản phẩm
Phối hợp Quản lý / sale – marketing lập kế hoạch kinh doanh; triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn và chương trình khuyến mãi
Phối hợp các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của cửa hàng về chất lượng món ăn
Báo cáo chi phí thực phẩm; báo cáo kế hoạch làm việc và hoạt động sản xuất cho quản lý vận hành.
Phối hợp thực hiện các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Quyền hạn:
1. Có quyền chủ động đề xuất các sản phẩm dịch vụ, chính sách nhân sự, ... phù hợp và hiệu quả trong từng thời kỳ;
2. Có quyền tham gia các hoạt động chung của phòng và của tập đoàn theo sự cho phép của cấp trên;
3. Có quyền thụ hưởng các chính sách, quyền lợi theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm
Có chuyên môn về làm bánh/ setup - xưởng bánh trung tâm Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm về các dòng bánh mì (Âu/ Á) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các cơ sở kinh doanh F&B.
Có chuyên môn về làm bánh/ setup - xưởng bánh trung tâm
Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm về các dòng bánh mì (Âu/ Á)
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các cơ sở kinh doanh F&B.
Yêu cầu khác
Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc Làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở. Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian, làm việc nhóm, truyền đạt... Có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc dưới áp lực cao Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc
Làm việc linh hoạt, làm thêm giờ, tính sáng tạo, cởi mở.
Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian, làm việc nhóm, truyền đạt...
Có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HORI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ : Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 8h00-17h00
- 12 Ngày phép năm
- BHXH full lương - các khoản hỗ trợ
- Thưởng các ngày lễ trong năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Đồng Phục
- Laptop được cung cấp....tùy theo vị trí công việc
- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo và huấn luyện, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng KPI quý, thưởng KPI năm và thưởng đột xuất
Nghĩa vụ
- Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định của công ty.
- Không làm công việc thứ hai trong thời gian ký hợp đồng lao động với công ty.
- Bảo mật mọi thông tin liên quan của công ty.
- Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, quý, năm
- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên
- Tuân thủ và áp dụng 10 tiêu chí của cấp trên an toàn, kinh tế, môi trường, xã hội, công nghệ, PCCC, chất lượng, mục tiêu, kỹ thuật, ANTT
- Thực hiện theo đúng cam kết đã ký trong hợp đồng lao động và các phụ lục đính kèm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HORI

CÔNG TY TNHH HORI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72-74 đường B4, An Lợi Đông, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bep-pho-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205739
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DTV MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DTV MEDIA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Máy tính Nguyễn Công
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation ODM Group Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ODM Group Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Con Cung Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Con Cung Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Passion Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 33 Triệu Công Ty TNHH Passion Star
18 - 33 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ King Road
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH RUBY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH RUBY
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu JobsGO Recruit
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu JobsGO Recruit
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM DV Fish Golden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH TM DV Fish Golden
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TURN GREEN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH TURN GREEN HOLDING
25 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ENCYCOM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 29 Triệu Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
20 - 29 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Golden Summer Fashion Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Golden Summer Fashion Co., Ltd
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MTV K-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH MTV K-TECH
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm