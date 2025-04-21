Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 26 Triệu

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Bếp trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
18 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Quốc Lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các món ăn theo nhu cầu, hoặc theo các dự án thực tế.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết lập bộ tài liệu tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và tiến hành đào tạo tập trung để triển khai món mới cho các bạn Bếp chính
Phụ trách quản lý foodcost, làm tài liệu định lượng các thành phần nguyên vật liệu, tính toán và kiểm soát chi phí, tối ưu hóa về giá bán và lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món ăn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ test món khi phỏng vấn và đánh giá tuyển dụng các vị trí trong quầy bếp. Kết hợp cùng team Thu mua và QA/QC để giám sát và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định;
Cùng setup và xây dựng và chuẩn hóa quy trình sản xuất để đưa phương án tối ưu cho khối vận hành (nhà hàng);
Thực hiện các báo cáo,theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên về chuyên ngành Bếp hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở các vị trí như Bếp trưởng, Quản lý quầy Bếp,... hoặc các vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình hệ thống Quán ăn, Chuỗi nhà hàng, ...;
Khả năng phân tích, định lượng, tính toán chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tốt;
Có khả năng giao tiếp hiệu quả và teamwork tốt. Có mindset về dịch vụ tốt và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đánh giá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định Pháp Luật;
Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bep-truong-thu-nhap-18-26-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job350976
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amanaki
Tuyển Bếp trưởng Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Amanaki
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IZ HOME
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IZ HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 50 - 55 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 09/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 50 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất