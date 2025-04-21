Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 26 Triệu

Mức lương 18 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quốc Lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các món ăn theo nhu cầu, hoặc theo các dự án thực tế.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết lập bộ tài liệu tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thực hiện và tiến hành đào tạo tập trung để triển khai món mới cho các bạn Bếp chính

Phụ trách quản lý foodcost, làm tài liệu định lượng các thành phần nguyên vật liệu, tính toán và kiểm soát chi phí, tối ưu hóa về giá bán và lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món ăn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty;

Hỗ trợ test món khi phỏng vấn và đánh giá tuyển dụng các vị trí trong quầy bếp. Kết hợp cùng team Thu mua và QA/QC để giám sát và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định;

Cùng setup và xây dựng và chuẩn hóa quy trình sản xuất để đưa phương án tối ưu cho khối vận hành (nhà hàng);

Thực hiện các báo cáo,theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên về chuyên ngành Bếp hoặc chuyên ngành khác có liên quan;

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở các vị trí như Bếp trưởng, Quản lý quầy Bếp,... hoặc các vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình hệ thống Quán ăn, Chuỗi nhà hàng, ...;

Khả năng phân tích, định lượng, tính toán chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tốt;

Có khả năng giao tiếp hiệu quả và teamwork tốt. Có mindset về dịch vụ tốt và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đánh giá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định Pháp Luật;

Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin