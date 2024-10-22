Tuyển Biên phiên dịch Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Dịch giấy tờ tài liệu từ tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại

+ Thực hiện biên dịch tài liệu tiếng Anh theo mẫu có sẵn hoặc không

+ Dịch thuật các tài liệu liên quan tới chuyên ngành kinh tế, pháp luật, y tế, kỹ thuật, khai khoáng...

+ Đảm bảo chất lượng cho quá trình dịch thuật

+ Các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh

+ Có kinh nghiệm dịch thuật là một lợi thế

+ Cẩn thận, trách nhiệm, năng động

+ Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài

+ Sử dụng tốt word, excel, PDF,...

+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Khả năng phát triển kỹ năng của bản thân và thăng tiến cao

Chế độ Thưởng theo Quy định của Công ty

Chế độ Đóng bảo hiểm

Các chế độ khác theo Quy định của Luật Lao Động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa

