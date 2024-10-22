Tuyển Biên phiên dịch Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
+ Dịch giấy tờ tài liệu từ tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại
+ Thực hiện biên dịch tài liệu tiếng Anh theo mẫu có sẵn hoặc không
+ Dịch thuật các tài liệu liên quan tới chuyên ngành kinh tế, pháp luật, y tế, kỹ thuật, khai khoáng...
+ Đảm bảo chất lượng cho quá trình dịch thuật
+ Các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh
+ Có kinh nghiệm dịch thuật là một lợi thế
+ Cẩn thận, trách nhiệm, năng động
+ Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài
+ Sử dụng tốt word, excel, PDF,...
+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tại Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Khả năng phát triển kỹ năng của bản thân và thăng tiến cao
Chế độ Thưởng theo Quy định của Công ty
Chế độ Đóng bảo hiểm
Các chế độ khác theo Quy định của Luật Lao Động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
