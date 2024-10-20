Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PREMIUMTRANS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 Cầu Dền, Bạch Mai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang Việt và ngược lại. Dịch thuật đa ngành, đa lĩnh vực. Biên phiên dịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và ngoài nước. Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ do công ty tổ chức hoặc yêu cầu. Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp (hoặc sinh viên năm cuối) các trường Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, có học lực khá trở lên. Có đam mê và tâm huyết trở thành biên dịch viên chuyên nghiệp. Cẩn thận, năng động, nhiệt tình, có thể làm thêm ngoài giờ nếu cần. Ham học hỏi, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm. Có khả năng làm việc với áp lực cao, đúng hạn. Thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên các bạn có mong muốn làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PREMIUMTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Được thường xuyên tiếp xúc các dự án nước ngoài với độ khó và yêu cầu cao. Được hướng dẫn tỉ mỉ, được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kinh nghiệm biên dịch các chuyên ngành khác nhau như: Automobiles; Chemistry; Computers (Systems, Networks); Contracts; Information Technology; Construction/Civil Engineering; Marketing; Medical (Healthcare/Pharmaceuticals); Software... Được cài đặt và training về những CAT tools như sau nếu dự án dịch yêu cầu: SDL Trados Studio 2019; Indesign; memoQ; Memsource; Wordfast; Xbench; TM Tool... Được cung cấp công cụ làm việc hiện đại. Được chỉ bảo tận tình, giúp nâng cao trình độ chuyên môn. Lương: thỏa thuận + thu nhập làm thêm không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PREMIUMTRANS

