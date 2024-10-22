Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19N, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Biên dịch các giấy tờ tài liệu ở các chuyên và lĩnh vực khác nhau từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại. Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng, từ đội dự án. Viết blog đăng lên Naver Blog (nỗi dung đã có sẵn) Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu , đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty (chủ yếu không cần dịch sang tiếng Việt, bạn chỉ cần đọc hiểu là được) Hiệu đính, đọc kiểm tra và đánh giá chất lượng bản dịch Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngôn ngữ Hàn Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của quản lý trực tiếp và Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Hàn, hoặc trình độ tương đương Ưu tiên ứng viên có khả năng biên dịch (chủ yếu), phiên dịch Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm với công việc Tinh thần học hỏi và tinh thần làm việc nhóm cao, chịu được áp lực công việc. Có thể soạn thảo Word, Excel tốt

Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng dịch, công nghệ, quy trình và công cụ dịch thuật chuyên nghiệp Được trau dồi, củng cố và bổ sung tiếng Hàn, đặc biệt là các thuật ngữ thuộc các chuyên ngành khác nhau Có cơ hội làm việc ở các dự án lớn Có cơ hội rèn luyện và phát triển nghề nghiệp ổn định và lâu dài Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và đề cao giá trị năng lực nhân viên; được tiếp xúc với các biên dịch có nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Hoạt động tập thể: tham quan, nghỉ mát hàng năm, hoạt động văn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.