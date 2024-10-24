Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Mục Travel:

Dịch, tổng hợp tin bài giới thiệu điểm đến, ẩm thực Việt Nam, chính sách du lịch, trải nghiệm du lịch của người nước ngoài ở Việt Nam. Thường xuyên theo dõi các thông tin thời sự, chính sách liên quan đến du lịch để tra cứu background, xác minh thông tin khi cần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm biên dịch báo chí từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, viết báo bằng Tiếng Anh tại các cơ quan báo chí

• IELTS 7.5 trở lên

• Viết Tiếng Anh gọn gàng, dễ hiểu

• Có tư duy logic, có khả năng phân tích dữ liệu

• Có khả năng tìm nguồn tin, phỏng vấn

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất. Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn Thưởng tháng 13 Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng) Thưởng theo hiệu quả công việc Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm) Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (khoảng 1,2 - 1,5 triệu/tháng) Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty. Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng. Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding. Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và sáng thứ 7 (làm từ xa)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

