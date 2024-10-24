Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
- Hà Nội: Tầng 6, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
- Mục Travel:
Dịch, tổng hợp tin bài giới thiệu điểm đến, ẩm thực Việt Nam, chính sách du lịch, trải nghiệm du lịch của người nước ngoài ở Việt Nam. Thường xuyên theo dõi các thông tin thời sự, chính sách liên quan đến du lịch để tra cứu background, xác minh thông tin khi cần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm biên dịch báo chí từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, viết báo bằng Tiếng Anh tại các cơ quan báo chí
• IELTS 7.5 trở lên
• Viết Tiếng Anh gọn gàng, dễ hiểu
• Có tư duy logic, có khả năng phân tích dữ liệu
• Có khả năng tìm nguồn tin, phỏng vấn
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất.
Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn
Thưởng tháng 13
Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng)
Thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm)
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (khoảng 1,2 - 1,5 triệu/tháng)
Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân
Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng.
Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và sáng thứ 7 (làm từ xa)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
