Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SỐ GIANT KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 15 Ngách 3, Ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng kịch bản từ tính cách nhân vật & thông tin thị trường Viết kịch bản chi tiết theo form mẫu Tìm hình ảnh/ video minh họa cho nội dung kịch bản Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan: Biên kịch, Biên tập, Truyền hình, Báo chí, ... Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm xử lý nội dung hoạt hình cho trẻ em Chuyên môn khác: Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nữ giới) Thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, cầu thị và ham học hỏi. Yêu thích các sản phẩm video trên nền tảng Youtube, đặc biệt là Video for Kids là một lợi thế. Đang có con nhỏ là một lợi thế

Chuyên môn khác: Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nữ giới) Thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, cầu thị và ham học hỏi. Yêu thích các sản phẩm video trên nền tảng Youtube, đặc biệt là Video for Kids là một lợi thế. Đang có con nhỏ là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SỐ GIANT KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng Thu nhập khi là nhân viên chính thức 10-15 triệu (cụ thể theo năng lực; không giới hạn nếu bạn có năng lực tốt); Đặc biệt được xét thưởng theo kết quả kinh doanh. Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo Thưởng tháng lương 13, Thưởng các ngày lễ khác,... Môi trường làm việc - Văn hóa Công ty Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tích cực, kích thích sự phát triển cá nhân cao. Đồng nghiệp, đội nhóm cởi mở, thân thiện, giúp đỡ nhau. Điều kiện làm việc: Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SỐ GIANT KIDS

