Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng các ý tưởng kịch bản phim hoạt hình dành cho một trong các đối tượng: trẻ em, tuổi teen, người lớn,... (Theo yêu cầu của vị trí). Viết kịch bản chi tiết theo tiêu chuẩn đã thống nhất. Phối hợp với các khâu khác để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu. Nghiên cứu và xây dựng các chủ đề sản xuất theo tuần/tháng. Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Thế giới quan (Bộ nhân vật, đặc trưng tính cách, các địa điểm và mối quan hệ) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 18 – 35 tuổi. Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt. Có khả năng viết kịch bản chi tiết tỉ mỉ cho truyện ngắn, tình huống. Yêu thích phim hoạt hình, trẻ em, hiểu tâm lý trẻ em (là 1 lợi thế). Khả năng sáng tạo cao, làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Có khả năng sử dụng tiếng anh: Check kịch bản/ lời thoại/ tự nghiên cứu các tài liệu cần cho công việc

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương chính thức 8 - 15 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 20 triệu) Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng. Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết. Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect. Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức. Du lịch trong và ngoài nước. Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng. Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia – Chuyên gia cao cấp.

+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình. Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

