Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Biên dịch tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

Tham gia phiên dịch trong các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu phiên dịch.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc Topik 5 trở lên

Thành thạo tiếng Hàn và tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết).

Có kinh nghiệm phiên dịch (ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty Hàn Quốc).

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Powerpoint

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 15.000.000 VND + Thưởng

Có cơ hội sang Hàn Quốc tham gia các buổi workshop

Đóng Bảo hiểm sau 2 tháng thử việc theo đúng quy định của Nhà nước

Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước

Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.

Có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế

Hưởng 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin