Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Biên dịch tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
Tham gia phiên dịch trong các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu phiên dịch.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc Topik 5 trở lên
Thành thạo tiếng Hàn và tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết).
Có kinh nghiệm phiên dịch (ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty Hàn Quốc).
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Powerpoint
Có Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 15.000.000 VND + Thưởng
Có cơ hội sang Hàn Quốc tham gia các buổi workshop
Đóng Bảo hiểm sau 2 tháng thử việc theo đúng quy định của Nhà nước
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
Có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế
Hưởng 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STATUS VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
