Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
- Hà Nội: 448
- 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Biên tập nội dung mảng thời trang cao cấp
Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral / Vlog/ ấn phẩm truyền thông liên quan (Báo, tạp chí, Catalogue,...)
Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral từ đó đề xuất các ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thời trang cao cấp
MC cho các video, clip quảng cáo/ Clip Viral / TVC về mảng thời trang cao cấp
Biên tập nội dung mảng thời trang cao cấp
Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral / Vlog/ ấn phẩm truyền thông liên quan (Báo, tạp chí, Catalogue,...)
Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral từ đó đề xuất các ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thời trang cao cấp
MC cho các video, clip quảng cáo/ Clip Viral / TVC về mảng thời trang cao cấp
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ
Có 1-2 năm kinh nghiệm
Có khả năng tư duy , sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách , có kỹ năng Copy writing, tư duy Media, truyền thông
Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng (không sai chính tả0
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn , phim quảng cáo,...thuộc lĩnh vực thời trang cao cấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + Phụ cấp ăn trưa + Vé xe + thưởng nếu có
Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, tết, sinh nhật, building, outing,...
BHXH, BHYT đầy đủ
Môi trưởng trẻ trung, năng động, Tốc độ, chia sẻ, học tập,...
Được đào tạo, phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI