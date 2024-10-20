Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 448 - 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Biên tập nội dung mảng thời trang cao cấp Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral / Vlog/ ấn phẩm truyền thông liên quan (Báo, tạp chí, Catalogue,...) Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral từ đó đề xuất các ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thời trang cao cấp MC cho các video, clip quảng cáo/ Clip Viral / TVC về mảng thời trang cao cấp

Biên tập nội dung mảng thời trang cao cấp

Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral / Vlog/ ấn phẩm truyền thông liên quan (Báo, tạp chí, Catalogue,...)

Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral từ đó đề xuất các ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thời trang cao cấp

MC cho các video, clip quảng cáo/ Clip Viral / TVC về mảng thời trang cao cấp

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ Có 1-2 năm kinh nghiệm Có khả năng tư duy , sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách , có kỹ năng Copy writing, tư duy Media, truyền thông Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng (không sai chính tả0 Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn , phim quảng cáo,...thuộc lĩnh vực thời trang cao cấp

Nữ

Có 1-2 năm kinh nghiệm

Có khả năng tư duy , sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách , có kỹ năng Copy writing, tư duy Media, truyền thông

Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng (không sai chính tả0

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn , phim quảng cáo,...thuộc lĩnh vực thời trang cao cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn trưa + Vé xe + thưởng nếu có Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, tết, sinh nhật, building, outing,... BHXH, BHYT đầy đủ Môi trưởng trẻ trung, năng động, Tốc độ, chia sẻ, học tập,... Được đào tạo, phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Lương CB + Phụ cấp ăn trưa + Vé xe + thưởng nếu có

Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, tết, sinh nhật, building, outing,...

BHXH, BHYT đầy đủ

Môi trưởng trẻ trung, năng động, Tốc độ, chia sẻ, học tập,...

Được đào tạo, phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin