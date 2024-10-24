Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07BT13, đường Foresa 1, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu hành vi khách hàng mục tiêu, nghiên cứu nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với thị hiếu của khách hàng Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên các nền tảng Tiktok, Reel, Youtube short Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh Short Video của công ty, đảm bảo tính liên tục và hấp dẫn của các bài đăng. Tương tác tích cực với các tin nhắn, bình luận trên kênh Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View ... KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, view trung bình) Tìm kiếm, kết nối với KOLs và KOCs để tạo ra các campaign viral trên TikTok và các kênh Social. Trực tiếp phối hợp cùng Chuyên viên Thiết kế & Media để sản xuất nội dung Trực tiếp phối hợp cùng Chuyên viên Media để sản xuất video

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 23 - 30 tuổi Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành như: Biên tập, Báo chí, Truyền thông, Marketing Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí sáng tạo nội dung fulltime Nhóm tính cách: hướng ngoại, năng động Luôn tò mò và khám phá các nền tảng truyền thông mới Đã từng xây dựng kênh tiktok là một lợi thế Có tư duy nhẹn bén với thị trường, có năng lực đào sâu, nghiên cứu tâm lý hành vi khách hàng nói riêng và người đọc/xem tiềm năng nói chung.

Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 15.000.000 triệu/tháng + hiệu quả DT theo dự án Review lương 1 lần/năm Có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp tại công ty Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty Được thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật,... và hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát. Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.