Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 07BT13, đường Foresa 1, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu hành vi khách hàng mục tiêu, nghiên cứu nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với thị hiếu của khách hàng Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên các nền tảng Tiktok, Reel, Youtube short Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh Short Video của công ty, đảm bảo tính liên tục và hấp dẫn của các bài đăng. Tương tác tích cực với các tin nhắn, bình luận trên kênh Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View ... KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, view trung bình) Tìm kiếm, kết nối với KOLs và KOCs để tạo ra các campaign viral trên TikTok và các kênh Social. Trực tiếp phối hợp cùng Chuyên viên Thiết kế & Media để sản xuất nội dung Trực tiếp phối hợp cùng Chuyên viên Media để sản xuất video
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 15.000.000 triệu/tháng + hiệu quả DT theo dự án Review lương 1 lần/năm Có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp tại công ty Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty Được thưởng và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật,... và hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát. Chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại. Chương trình tiệc giáng sinh, tất niên, Monthly Birthday Party, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Công Ty Cổ Phần MST ENTERTAINMENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22TT7 đường Foresa 2, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

