Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 24, Ngách 10, ngõ 575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Biên tập nội dung kịch bản chi tiết cho các video nội dung về văn hoá, ẩm thực, du lịch, lịch sử Việt Nam.

Phối hợp cùng Ekip sản xuất để quay dựng, chỉnh sửa, bổ sung video theo định hướng kịch bản đã được duyệt.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho các định dạng video trên các nền tảng social: Tiktok, Youtube, Facebook.....

Cập nhật thông tin mới, đưa ra đề xuất ý tưởng nội dung hay, tối ưu hiệu quả công việc.

Báo cáo công việc thường niên hoặc phát sinh.

Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đai học. Ưu tiên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing.

Kinh nghiệm trên 06 tháng ở vị trí tương đương, yêu thích văn hoá lịch sử Việt Nam.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, khả năng truyền đạt dễ hiểu dễ dẫn chuyện,...

Yêu thích viết lách, trải nghiệm cuộc sống, đam mê nghệ thuật và sáng tạo.

Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-13M, Phụ cấp ăn, thưởng Lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN...

Tham gia sự kiện nội bộ Teambuilding, Year and Party, Happy hour và các sự kiện lớn nhỏ của đối tác.

Cơ hội được đào tạo và làm việc về nghiệp vụ chuyên môn với các chuyên gia, KOLs, KOC dày dạn kinh nghiệm.

Môi trường trẻ trung, nhiệt huyết, luôn khuyến khích phát triển ý tưởng cá nhân.

Cơ hội được triển khai các dự án về Văn hoá, lịch sử, du lịch Việt Nam chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí LKH Media

