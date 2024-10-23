Tuyển Sản xuất Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty CP Gỗ BKG
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Đi khảo sát, đo kích thước hiện trạng công trình
Lên mặt bằng Layout 2D chuẩn trước khi triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công
Thiết kế bản vẽ thi công tổng hợp, bản vẽ triển khai thi công
Đề xuất vật liệu và đưa ra phương án thi công tối ưu nhất
Phối hợp, khớp nối các bộ môn kỹ thuật liên quan.
Phối hợp với nhà máy sản xuất nội thất, Theo dõi bản vẽ trong quá trình triển khai thi công
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng, ...
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, am hiểu về đồ gỗ.
Thành thạo các phần mềm Auto Cad, Photoshop (Biết sử dụng Sketchup là một lợi thế)
Có khả năng làm việc độc lập, hoặc theo nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty CP Gỗ BKG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 13 - 15 triệu
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân;
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ BKG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
