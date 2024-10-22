Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 987 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình;

- Tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách. - Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách. - Xử lý các yêu cầu của khách hàng có liên quan đến đặt chỗ & dịch vụ hỗ trợ như check-in online, đặt suất ăn, hành lý, hỗ trợ thay đổi vé, hoàn vé.

- Xử lý vé được trên 1 trong các phần mềm 1A, 1B, 1G, 1S - Chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất. - Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm đặt và xuất vé như: 1A, 1B, 1S, 1G và website các hãng hàng không giá rẻ như Vietjet, ..... - Biết sử dụng vi tính thành thạo Word, Excel, zalo, mail - Siêng năng, chịu khó học hỏi, thật thà, có khả năng chịu áp lực công việc. - Ưu tiên người có ít nhất 1 năm kinh nghiệm - Chịu đựng áp lực công việc, luôn vui vẻ - Kỷ năng làm việc nhóm tốt. - Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

- Biết sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực

Lương doanh số: Theo chính sách thưởng booker, không giới hạn thu nhập

- CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật

Được đi du lịch 2 lần/năm

Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu

Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch

Thưởng Lương tháng 13,14,15 thưởng doanh số năm

Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...

- CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm

Được trao quyền và tạo điều kiện thử sức với những lĩnh vực, ý tưởng mới.

- CHÍNH SÁCH NGƯỜI THÂN

Được xét duyệt mua gói bảo hiểm cho người thân theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM

