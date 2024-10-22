Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM
- Hồ Chí Minh: 987 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình;
- Tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách. - Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách. - Xử lý các yêu cầu của khách hàng có liên quan đến đặt chỗ & dịch vụ hỗ trợ như check-in online, đặt suất ăn, hành lý, hỗ trợ thay đổi vé, hoàn vé.
- Xử lý vé được trên 1 trong các phần mềm 1A, 1B, 1G, 1S - Chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất. - Các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương doanh số: Theo chính sách thưởng booker, không giới hạn thu nhập
- CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật
Được đi du lịch 2 lần/năm
Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu
Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch
Thưởng Lương tháng 13,14,15 thưởng doanh số năm
Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...
- CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm
Được trao quyền và tạo điều kiện thử sức với những lĩnh vực, ý tưởng mới.
- CHÍNH SÁCH NGƯỜI THÂN
Được xét duyệt mua gói bảo hiểm cho người thân theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI NHÀ PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI