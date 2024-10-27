Tuyển Booking KOL,KOC thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

IELTS PR EXECUTIVE - MEDIA BOOKING (Full-time) | Prep

IELTS PR EXECUTIVE - MEDIA BOOKING

Mô tả công việc

‌1. Lên kế hoạch phát triển kênh truyền thông Influencer Marketing

Nghiên cứu và lên kế hoạch phát triển kênh Influencer Marketing của công ty theo tháng, quý & quản lý ngân sách Tìm kiếm các MCN, agency mới để phát triển mạng lưới booking Lên kế hoạch, phương án hợp tác dài hạn giữa brand và các KOL/ KOC. Xây dựng kế hoạch duy trì networking với KOL/KOC

2. Triển khai và quản lý các chiến dịch Influencer Marketing

Xác định chân dung KOL/ KOC & tìm kiếm các trên các nền tảng Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram,.. phù hợp với sản phẩm, chiến dịch được giao Làm việc với các agency, MCN hoặc trực tiếp với các KOL/KOC để đàm phán giá, kiểm soát nội dung và đảm bảo tiến độ đăng bài Định hướng sản xuất, lên ý tưởng, review/feedback nội dung của KOL/KOC, các trang, nhóm lớn trên mạng xã hội theo kế hoạch đã lên

3. Tối ưu nội dung & phối hợp phòng ban

Đánh giá hiệu quả booking của từng influencer, chủ động đưa phương án tối ưu performance Nghiên cứu đối thủ về các hoạt động PR Booking, Digital content để đảm bảo đáp ứng các xu hướng, tiêu chuẩn mới nhất của ngành Chủ động tương tác và phối hợp cùng các phòng ban Content, Digital, Branding… để tối ưu hóa triển khai nội dung & thực hiện booking theo chiến dịch.

4. Báo cáo công việc theo yêu cầu

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ, theo dự án hoặc đột xuất Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Hiểu biết về kỳ thi IELTS. Phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.5 Tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm làm full-time ở các vị trí: booking, content, marketing & communication, v.v. Ưu tiên ứng viên có khả năng sản xuất nội dung dạng storytelling. Có khả năng làm việc đa nhiệm, quản lý bản thân, thời gian tốt, nghiêm túc và cực kì có trách nhiệm. Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc, có khả năng đàm phán, sáng tạo. Giao tiếp tốt trong cả nói và viết. Sử dụng nhiều kênh MXH và nắm bắt tốt các trend của GenZ, nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng trên thị trường.

Yêu cầu bổ sung không bắt buộc:

Đã từng làm vị trí content/ booking trong mảng Giáo dục luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ Biết sử dụng công cụ tối ưu keywords trên các nền tảng

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm): 12.000.000 - 14.000.000đ / tháng (Gross) + thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng Lương tháng 13, phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng… Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao. Học MIỄN PHÍ 01 khóa học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trên Prep

Địa điểm làm việc: Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (40h/tuần)

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV & Portfolio về địa chỉ email:

