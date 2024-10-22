Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 34E, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội , Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch, lựa chọn và làm việc KOL, KOC lớn và vừa phù hợp với ngành giáo dục như: Khánh Vy, Đặng Trần Tùng (IELTS),... trên nền tảng Tiktok

- Tìm kiếm, đàm phán và booking các KOL,KOC phù hợp với chiến dịch của công ty

- Tạo dựng và duy trì Mối quan hệ với các KOL/KOC và tổ chức MCN trong Tiktok

- Định hướng sản xuất nội dung của KOL, KOC: Ideas, hướng nội dung triển khai hay concept video

- Edit và dựng video dựa trên nguyên liệu của KOC/KOL hợp tác để có thêm video quảng cáo trên nền tảng Tiktok

- Đo lường hiệu quả của chiến dịch và làm báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi phù hợp: 22-28 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Báo chí/Ngoại giao/Marketing, ..

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về làm việc & quản lý KOLs / nhân vật của công chúng (tuyển chọn, liên hệ, xây dựng mối quan hệ, v.v.)

- Có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs / Group ngành giáo dục là một lợi thế

- Định hướng phát triển ở vị trí quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực Thương mại điện tử ( TikTokShop).

- Có hiểu biết hoặc đã từng làm các sản phẩm liên quan tới giáo dục: Sách, Văn phòng phẩm... là 1 điểm mạnh.

Tại Công ty cổ phần sách MCBooks Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ chế lương hấp dẫn: Thu nhập từ 12 - 18 triệu;

- Thưởng nóng theo kết quả công việc; Thưởng cuối năm hấp dẫn bao gồm lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu của công ty; Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật nhân viên.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ, nhiệt huyết.

- Lộ trình thăng tiến và lộ trình công danh rõ ràng.

- Hỗ trợ 100% các khóa học đào tạo công ty tổ chức và 50% các khóa học do nhân viên tự đăng ký (không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt).

- Cung cấp máy tính làm việc tại Công ty.

- Ăn trưa cực ngon tại công ty (45.000/1 người/1 bữa ăn).

- Cơ hội được cùng công ty tham gia, trải nghiệm các hoạt động từ thiện như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách mầm xanh tri thức tại các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La,...

- Cơ hội đi du lịch hàng năm, tham gia teambuilding sôi động cùng công ty.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

- Sáng: 8h - 12h

- Chiều: 13h30 - 17h

- Nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sách MCBooks

