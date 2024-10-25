Tuyển Booking KOL/KOC thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Booking KOL/KOC thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần sách MCBooks
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Công ty cổ phần sách MCBooks

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần sách MCBooks

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 34E, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội , Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch, lựa chọn và làm việc KOL, KOC lớn và vừa phù hợp với ngành giáo dục như: Khánh Vy, Đặng Trần Tùng (IELTS),... trên nền tảng Tiktok
- Tìm kiếm, đàm phán và booking các KOL,KOC phù hợp với chiến dịch của công ty
- Tạo dựng và duy trì Mối quan hệ với các KOL/KOC và tổ chức MCN trong Tiktok
- Định hướng sản xuất nội dung của KOL, KOC: Ideas, hướng nội dung triển khai hay concept video
- Edit và dựng video dựa trên nguyên liệu của KOC/KOL hợp tác để có thêm video quảng cáo trên nền tảng Tiktok
- Đo lường hiệu quả của chiến dịch và làm báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi phù hợp: 22-28 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Báo chí/Ngoại giao/Marketing, ..
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về làm việc & quản lý KOLs / nhân vật của công chúng (tuyển chọn, liên hệ, xây dựng mối quan hệ, v.v.)
- Có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs / Group ngành giáo dục là một lợi thế
- Định hướng phát triển ở vị trí quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực Thương mại điện tử ( TikTokShop).
- Có hiểu biết hoặc đã từng làm các sản phẩm liên quan tới giáo dục: Sách, Văn phòng phẩm... là 1 điểm mạnh.

Tại Công ty cổ phần sách MCBooks Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ chế lương hấp dẫn: Thu nhập từ 12 - 18 triệu;
- Thưởng nóng theo kết quả công việc; Thưởng cuối năm hấp dẫn bao gồm lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu của công ty; Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật nhân viên.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ, nhiệt huyết.
- Lộ trình thăng tiến và lộ trình công danh rõ ràng.
- Hỗ trợ 100% các khóa học đào tạo công ty tổ chức và 50% các khóa học do nhân viên tự đăng ký (không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt).
- Cung cấp máy tính làm việc tại Công ty.
- Ăn trưa cực ngon tại công ty (45.000/1 người/1 bữa ăn).
- Cơ hội được cùng công ty tham gia, trải nghiệm các hoạt động từ thiện như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách mầm xanh tri thức tại các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La,...
- Cơ hội đi du lịch hàng năm, tham gia teambuilding sôi động cùng công ty.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
- Sáng: 8h - 12h
- Chiều: 13h30 - 17h
- Nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sách MCBooks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sách MCBooks

Công ty cổ phần sách MCBooks

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số E34, Khu đấu giá 3Ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-booking-kol-koc-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job230021
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty Cổ phần NTTe-MOI
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FIL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH FIL Việt Nam
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CHT LAB
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khoa Trí
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm